劍麟(2228)公布第3季財報，營收8.53億元，年減29.77％，稅後虧損0.09億元，每股虧損0.12元，連續連兩季虧損，主要認列大陸地區子公司浙江劍麟金屬製品有限公司營運轉型一次性估列損失0.68億元；累計前3季營收23.04億元，年減33.3％，營業淨損0.34億元，稅後虧損0.22億元，每股虧損0.28元。

劍麟今年前3季汽車零件事業群與展家事業群營收占比分別為78％、22％，其中，汽車事業群營收歷經疫情後，第3季營收逐漸回升，大陸湖州劍力廠、台灣南投廠稼動率提高，營收季增1.02％。

10月合併營收3.84億元，月增8.23％，年增4.27％，顯示汽車事業部的營運規模逐步放大，單月營收表現順利回復疫情前的水準；累計前10月合併營收為27.06億元，年減29.54％。

劍麟表示，今年公司趁疫情期間重新檢視公司整體營運與財務體質，並考量因應目前營運環境、產業現況變遷，為提升集團整體管理營運績效、資源配置及長期永續經營發展，進行大陸地區子公司浙江劍麟金屬製品有限公司營運轉型計畫，因應此轉型計畫而進行整體廠區活化、人力資源調整及財務稅務規劃等措施。

雖然在今年第3季一次性認列約0.68億元浙江劍麟廠包括存貨跌價損失、固定資產處分及減損損失、及人員處置調整費用等所產生的相關成本費用，但此轉型將甩開大陸展家事業處連續四年營運虧損的包袱。

劍麟為活化廠區價值提升，目前初期規劃此廠區部分產能將以汽車零件事業群旗下車用散熱解決方案相關零組件產品量產為主，目標朝向集團汽車事業群營運規模持續放大；另外，原大陸展家事業處的部分訂單，將由台灣及德國展家事業處接續服務客戶，達成展家事業部財務體體質健康目標。

(時報資訊)