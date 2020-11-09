隨著19日NBA選秀會越來越近，今年選秀態勢也逐漸明朗。《看台報告》記者瓦瑟曼9日爆料，無論灰狼使用狀元籤或交易出去，曼菲斯大學中鋒懷斯曼都將成為今年狀元，也讓擁有榜眼籤的勇士陷入要不要選「球弟」拉梅洛鮑爾的兩難局面。

「根據我所收到的多個消息源，懷斯曼預計成為今年狀元，勇士內部人士也這樣認定，不管灰狼自行使用狀元籤或向下交易，」瓦瑟曼表示，「如果懷斯曼被選走了，勇士可能被迫選擇拉梅洛鮑爾，可是勇士管理階層內部同時擁有支持與反對聲音。」

身高216公分的懷斯曼，上季NCAA只替曼菲斯大學打了3場，平均拿下19.7分、10.7籃板及3.0火鍋，出賽場次如此少的主因，在於他陷入違法招募風波，也讓他很快就決定投入今年選秀，以他的條件與天賦，確實相當適合當前的勇士。

畢竟勇士下季迎來「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生傷癒復出，加上卓雷蒙格林、威金斯，陣容所欠缺的就是一名優質中鋒，問題是當前灰狼的狀元籤很可能挑走懷斯曼，假如勇士選來拉梅洛鮑爾，只會讓他們後場更加擁擠，也讓勇士還不知道該怎麼抉擇。

(中時 )