74歲許伯伯患有心律不整，最近聽親友推薦吃魚油可以降血壓、抗血栓、保心顧眼好處多，許伯伯聽了以後很心動，但因為本身在服用藥物，擔心會有副作用，便前往醫院諮詢。藥師評估許伯伯服用的藥物為抗凝血類，若再吃魚油一類保健食品，恐產生加成影響，增加出血風險，遂即時衛教正確用藥觀，強化許伯伯對保健食品的認知。

健康食品、保健食品 兩者差異在這裡

近年保健風氣盛行，不少人常抱著「有吃有保庇」、「有病治病，無病安心」的心情，服用各種健康、保健食品。但市面上健康食品、保健食品琳瑯滿目，多數人都不清楚兩者差異，甚至在服用藥物的同時，補充多種保健類食品。

王平宇說明，成為「健康食品」須有嚴格的審查標準，如：市面上部分魚油、紅麴產品等，有科學證據顯示其具生理調節及保健功效，並在產品包裝上標有健康食品標章（小綠人）及認證字號；而常見「保健食品」如：膠原蛋白、酵素等，僅做為一般食品使用，沒有實證證明其保健功效，且日常所需的營養素，透過均衡飲食即可攝取，無需特別額外補充，且無論是健康食品或保健食品，若食用不當、服用過量，反而會危害身體健康。

3類藥物 易產生交互作用

王平宇指出，服用保健類食品前，需確定食用原因、建議攝取量，若因慢性疾病正在服藥者，更要清楚該食品是否會與藥品產生交互作用，以免食補不成反傷身，常見易產生交互作用者如：抗凝血劑、降血脂藥物、免疫疾病藥物等：

1、抗血小板、抗血凝劑：勿自行使用魚油、銀杏、維他命E等具活血功用產品，以免導致皮下出血、胃出血、血尿、出血性腦中風等出血風險上升。

2、降血脂藥物：需避免與同樣具降血脂作用的紅麴併行服用，因二者並用時，如同提高藥的劑量，藥品的作用與副作用都會加強，可能導致疲倦、黃疸、肝指數上升、發燒、全身無力、肌肉痠痛、深色尿液等副作用發生機率上升。

3、治療自體免疫疾病之藥物：需避免與人參、牛樟芝、靈芝等具刺激、活化免疫系統功用者併用，以免藥物治療效果下降，導致疾病加劇。

高血壓、腎臟類疾病 避免攝取高鈉補給品

此外，高血壓與腎臟類疾病患者應避免大量食用雞精、蜆精、食補液等高鈉補給品，以免加重病情。針對許多人認為「只要將時間錯開就能避免交互作用」，王平宇提醒，多數藥物的作用時效為24小時，無法靠錯開時間減緩交互作用，若真有服用需求，應先向醫師、藥師諮詢，避免弄巧成拙，產生不良影響。

(中時新聞網)