美國及國際媒體紛紛報導總統大選由拜登勝出，國民黨前立委孫大千今早在臉書發文，砲轟民進黨根本就是「此地無銀三百兩」，押寶很蠢，押錯寶更蠢，押錯寶還要越描越黑，簡直就是蠢到無極限。

孫大千一早在臉書砲轟民進黨根本就是「此地無銀三百兩」，真的是如此看不起大家的智商嗎？

他說，民進黨有沒有押寶川普？根本就是一個不爭的事實。看一看美國總統大選前夕，綠色政客的言論談話，以及綠營媒體的新聞內容和Call-in節目，民進黨力挺川普，修理拜登的立場清楚明白。否則，當川普選情落後時，民進黨的政治人物在臉書上是要崩潰什麼呢？

孫大千說押錯寶就算了，現在還要死鴨子嘴硬，去牽拖蔡英文總統和拜登的交情，連推特發文和通電話都搞不清楚。更誇張的是，連一堆川粉去出征AIT，也要推給機器人帳號，請問民進黨這樣的說法究竟有什麼根據？是警方已經接受報案，進行調查的結果嗎？

他指出，開放美牛美豬進口，犧牲的是台灣人民的健康；對美國進行大規模軍事採購，吃虧的是台灣人民的荷包。這兩項政策沒有改變，究竟有什麼值得民進黨驕傲的呢？民進黨的黨政高層是崩潰過頭了嗎？竟然把國民黨的反美豬和反拜登畫上等號，企圖把國民黨拖下水，這根本無助於改變民進黨押錯寶的事實。

孫大千強調，押寶很蠢，押錯寶更蠢，押錯寶還要越描越黑，簡直就是蠢到無極限。

(中時 )