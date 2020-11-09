中天換照事件所引發之憲政法治爭議座談會｜2020.11.09

中天新聞台面臨換照問題，外界紛紛質疑打壓言論自由、新聞自由，屢傳有政治力介入，國家通訊傳播委員會（NCC）更破天荒在上月26日舉行換照聽證會，卻被批立場不公、形同公審大會，有損害新聞自由。有鑑於此，國內法界針對中天新聞台換照所引發之憲政法治相關爭議，邀請相關學者專家討論。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會舉行的「中天換照事件所引發之憲政法治爭議 政府管制與新聞自由的歷史抉擇」論壇，第二場座談會於今（9）日上午9時舉行。

東吳大學副校長、前考選部部長與政治大學教授董保城，呼籲NCC委員勿忘初衷，不要因為某個媒體挺藍或任何見解，作非常嚴厲的審查，作為不予通過審照的理由，期望NCC不要成為某個政黨的附隨組織。

中華民國法曹協會理事長高思博認為，在中天換照公聽會當天，沒有真的做到形式上的公平，鑑定人的角色，跟去法院作證、提供專業意見的證人類似，但NCC並沒有同意利害關係人提出自己的鑑定人，也未接受利害關係人的相關詢問，講完就走，且發表的相關內容看起來像是NCC隊友，如果NCC無法履行形式上的公平，做出來的決定也很難讓人家覺得公正，而當初建構NCC的理念也會崩塌。

中天換照爭議，高思博直言，將危及整個政府、正當性，如果今天沒有任何對政府的批判聲音存在，台灣還能說享有新聞自由嗎？且若中天真的被撤照，在國際上的新聞自由排名可能會下降非常多，不管實質上或形式上的公平，都引發憲政法治爭議。

國立清華大學通識中心主任、前NCC委員翁曉玲。

此外，國立清華大學通識中心主任、前NCC委員翁曉玲坦言「很擔心」，近來NCC的表現已逐現失去大家對它的信任，往往委員會裁策出的決議，換了人、換了主委後，就會變了，NCC角色定位是什麼引發質疑，為什麼做事情會反覆？透過中天換照案，也看到NCC的危機，不希望NCC讓人民對獨立機關的存在感到失望，甚至覺得台灣不可能有獨立機關的存在。

翁曉玲認為，既然台灣民眾喜歡看新聞，甚至可以多設幾個頻道，且NCC委員似乎有迷思，認為所有私人商業電視台都應該像公共電視台，但這樣還有多元性嗎？且對於電視台的內容、製播、人員聘用都應予以尊重，不該有過多介入。

關於換照審查標準，國立政治大學法律學系副教授劉定基表示，NCC並沒有說清楚，審查標準不該是NCC喜不喜歡、大眾喜不喜歡，不是在選業界模範生，這種高的標準，用在無線廣播電視還有點道理，用在衛星廣播電視很不恰當。對於NCC舉辦公開聽證會，劉定基給予肯定，但聽證會應符合基本正當程序要求，像是利害關係人應該可以陳述、辯論，事前公開鑑定人等，此次確實有檢討空間。

前NCC委員、世新大學兼任副教授暨文化部法規諮詢委員何吉森指出，中天是有一些問題、違規，但在前一階段的評鑑是OK的，就像學期表現不錯，但期末考可能出了一些差錯，這中間有什麼問題要去了解。

綜合各學者專家說法，國立政治大學法律學系副教授廖元豪表示，川普每天罵媒體，甚至槓上臉書、推特，狂如川普，也沒有說要關電視台，這就是言論自由和換照審查的關係，至於新聞報導什麼才叫偏頗？政府認定嗎？內容的批判跟檢驗應留給消費者、廣告商、傳播學者，而任何機關要獨立，也要看「政治」，因為要經費、要預算，不只NCC委員要自重、「上面」也應自重。

台灣行政法學會、中華人權協會、中華民國憲法學會、中華傳播管理學會9日在台北共同主辦「中天換照事件所引發之憲政法治爭議」研討會，由政治大學法律學系副教授廖元豪（右二）主持，邀請中華人權協會理事長高思博（右一）、前NCC委員翁曉玲（左一）、東吳大學副校長董保城（左二）、政治大學法律學系副教授劉定基、前NCC委員何吉森等專家學者與談。（黃世麒攝）

(中時新聞網)