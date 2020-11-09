強生稱英歐貿易協議輪廓已成形 09:192020/11/09 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歷經數月談判，英國首相強生8日表示英歐貿易協議大致已經成形，他說雙方都同意協議的整體輪廓已愈來愈清楚。不過在配額與關稅等至少兩大議題由於仍存在重大歧異，迄今尚未達成共識。 因此強生辦公室宣布，歐盟首席談判代表巴尼耶與英國代表佛斯特9日將在倫敦恢復談判，希望加倍努力達成交易。 由於英國脫歐過渡期將在年底結束，任何協議都必須在11月中敲定，以確保英歐有足夠時間完成法律程序。如果這段期間未能達成貿易協議，雙方自明年起將根據世貿組織框架，重新進行邊檢和關稅等安排。 (工商 ) #強生 #英歐 #貿易協議 #輪廓 #談判 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登勝選 羅智強：蔡英文想修復關係應先自我反省 08:092020/11/09 政治 輸掉選戰還賠了夫人 英媒：梅蘭妮亞將向川普提出離婚要求 00:432020/11/09 國際 拜登對華政策將改變 04:102020/11/09 論壇廣場 美棄國籍人數創新高 04:102020/11/08 專題周報 拜登當選 黨政高層：台美貿易推進和軍售將持續 13:242020/11/08 政治 敏感交接期嚴峻挑戰 美政權和平轉移傳統 恐生變 04:102020/11/09 國際大事 疫起瘋網購 熟齡族也加入 04:102020/11/09 生活新聞 妻子與大學好友外遇！人夫發現女兒生父不是他 臉綠炸了 08:282020/11/09 社會 英相強生恭賀拜登勝選 期待密切合作 07:312020/11/08 國際 拜登要領導全球 對抗新冠疫情 04:102020/11/09 國際大事 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 - 財經 16檔作夢行情燒 領攻萬三 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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