歷經數月談判，英國首相強生8日表示英歐貿易協議大致已經成形，他說雙方都同意協議的整體輪廓已愈來愈清楚。不過在配額與關稅等至少兩大議題由於仍存在重大歧異，迄今尚未達成共識。

因此強生辦公室宣布，歐盟首席談判代表巴尼耶與英國代表佛斯特9日將在倫敦恢復談判，希望加倍努力達成交易。

由於英國脫歐過渡期將在年底結束，任何協議都必須在11月中敲定，以確保英歐有足夠時間完成法律程序。如果這段期間未能達成貿易協議，雙方自明年起將根據世貿組織框架，重新進行邊檢和關稅等安排。

(工商 )