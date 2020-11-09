台股累計今年初開盤迄6日共206個交易日，集中市場總成交值為39兆731.70億元，市場日均值為1,896.76億元，股票成交量週轉率為95.58％。群益證券看本周台股指數區間為12,800-13,200點，本周看好四大題材類股，包含：被動元件股、鋼鐵與營造股、運輸與貨攬股、面板與週邊零組件股等。
群益證券分析指出，近期四項國內外利多因素：
1.台灣第3季經濟成長率年增3.33％，外貿受惠遠距商機、5G建置與電子新品備貨帶動出口成長，內需因疫情控管得宜、多項紓困振興方案實施與電商網購升溫，提振民間消費，景氣領先、同時指標續揚呈現穩健成長態勢。
2.台灣10月IHS Markit製造業PMI為55.1，連續4個月維持擴張，新出口訂單成長快速，同步推升廠商採購與庫存備貨需求，內外需動能持續增溫。
3.10月份全球PMI指數自前期52.4提升至53.0，資本財與消費財製造業穩健擴張，中間材走升幅度更為顯著，代表廠商積極追加訂單並回補庫存，帶動上游原料廠的採購力道。
4.美總統大選候選人拜登勝選，眾議院與參議院預料維持兩黨分治，包含企業加稅、擴大監管等政見恐難推動，但財政刺激法案過關機率仍高。
(工商 )
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