興櫃電商業者松果購物（6740）10月營收雖受提前購物及消費力道趨緩影響落至全年谷底，但公司持續以多元商品、多元回饋、多元結盟等三箭策略，配合AI大數據進行消費者行為分析，積極布局年底旺季。

松果購物6日公布10月平台交易額（GMV）為1.19億元，單月營收僅1,683萬元，年減36.61％，主因第一季疫情引發的過度消費及採購潮，導致生活品類商品的採購力道提前出現，加上疫情關係整體經濟消費力道跟去年相比不如預期，購物旺季的力度較往年減緩，累計今年前10個月營收則為2.85億元，較去年同期成長26.31％。

10月下旬松果購物也提前啟動雙11暖身促活動，期望促動第四季營運正向動能。根據松果購物數據顯示，雙11檔期熱銷品類主要以3C家電為最佳，尤其宅經濟更帶動空氣清淨機﹑氣炸鍋等商品需求大增，銷量較去年同期成長五成，其次為居家生活用品也出現囤貨潮，像是箱購的紙尿褲單日銷售更達上萬片。

松果購物指出，往年雙11民生用品為暢銷商品最大類別，占整體業績的七成；隨網購大促銷戰場愈發激烈，網購平台的回饋更趨多元化，反觀消費者購物意向會趁著大促銷而購入高單價商品。松果購物瞄準商機，以多元回饋搭配各大類別品牌商品有感促銷，並進一步透過AI與大數據運用針對消費者創造個人化的推播與推薦商品，放大消費者接觸點，搶攻流量紅利導客。

(工商 )