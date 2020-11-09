超商雙雄—統一超(2912)及全家便利商店(5903)受惠於傳統旺季，第3季獲利同步攀高，其中全家第3季稅後盈餘7.3億元，創下單季歷史新高，前3季每股盈餘為7.25元；統一超第3季稅後盈餘為28.73億元，季增13.24%，累計前3季每股盈餘為7.66元；展望第4季，7-ELEVEN持續整合線上線下資源打造OPEN POINT熟客生態圈，架構7-ELEVEN成為「被消費者依賴的服務平台」，全家則瞄準溫降與電商商機，希望能為營運挹注成長新動能。

全家第3季合併營收為227.32億元，季增7.68%，營業淨利為8.96億元，季增21.9%，單季營業淨利率為3.94%，年增0.47個百分點，稅後盈餘為7.3億元，季增20.66%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為3.27元；累計前3季合併營收為636.4億元，較去年同期成長10.44%，營業淨利為21.27億元，營業淨利率為3.34%，年增0.34個百分點，歸屬母公司稅後盈餘為16.2億元，較去年同期成長20.02%，每股盈餘7.25元。

全家表示，前3季獲利成長，主要是因本業便利商店整體表現穩健，店數淨增171家(較去年同期增加6%)，既存店日均銷售成長3.5%，轉投資部分中支援本業的福比麵包、日翊文化、全台物流的獲利也同步成長。

在本業部分，受惠於長期佈局深耕的三大策略－鮮食座位經濟、會員點數經濟、電商網購經濟，由於現煮咖啡在本質提升、單品咖啡、app寄杯的熟客養成計畫下，成長力道強勁，帶動全家鮮食營收年增10%；會員人數目前近1300萬，紅利點數、行動隨時取等功能有效黏著會員，致會員佔整體營收佔比穩定維持在近50%左右，也推升了整體客單價；此外，疫情助長的宅居網購逐漸成為新常態，一方面帶動了冷凍商品商機勃發，成長達50%，另一方面三大開店平台也助攻了小賣家交易活絡，兩者皆有助整體EC業績向上。

統一超第3季合併營收為678.03億元，季增10.26%，營業淨利為35.03億元，季增35.67%，單季營業淨利率為5.17%，年增0.02個百分點，稅後盈餘為28.73億元，季增13.24%，單季每股盈餘為2.76元；累計前3季合併營收為1923.46億元，較去年同期成長0.64%，營業淨利為92.75億元，營業淨利率為4.82%，由於海外轉投資事業受到疫情影響，且2019年認列一次性財政返還，稅後盈餘為87.7億元，較去年同期減少6.32%，歸屬母公司稅後盈餘為79.65億元，每股盈餘為7.66元。

統一超表示，台灣7-ELEVEN在持續展店、同店銷售成長下，前3季本業營收及獲利持續成長，尤其第3季單季表現亮眼，台灣7-ELEVEN持續強化高價值餐飲策略、擴大OPENPOINT會員生態圈、多元複合店型等創新作法，帶動同店銷售成長強勁，加上積極展店發揮規模效益，第3季除本業營收、獲利均較去年同期大幅成長外，合併稅後淨利亦呈現正成長。

再者，7-ELEVEN持續扮演社會廚房角色，並提出自有品牌「產銷永續」策略，以「包材減量」、「計畫生產」、「i珍食」三大創新作法，架構更具永續與經濟效益的產銷供應鏈，並結合人氣名店開發具話題與差異性商品，帶動第3季鮮食業績成長近10%。

此外，透過接連創新拓展多元型態複合店，持續推出Big7及SNOOPY史努比、OPEN小將、Sanrio三麗鷗等聯名店，透過「跨界聯結、空間體驗、社群共享」三大策略，進一步優化座位經濟效益，有效帶動單店業績與來客數成長。

在轉投資事業部分，統一速達因網購宅配需求增加及節慶送禮商機，博客來陸續推出線上書展、購物節等活動，均帶動業績較去年同期成長。

展望第4季，全家表示，瞄準溫降與電商商機，會員、EC、鮮食等重點政策將多箭齊發，輔以超過3000個line社群電商「全+1行動購」團購商機的掌握，希望持續注入成長新動能。

(時報資訊)