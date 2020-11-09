晶睿通訊(3454)10月合併營業收入回升至3億9956萬1000元，較9月成長5.81%，公司將於11月20日舉行法說會，公司日前發表全新發表iNSIGHT系列開放平台產品，包含：半球型攝影機FD9392-EHTV-O及AI-box邊緣運算裝置IE9111-O，此系列兩款新產品將促使系統整合商、軟體開發商以及終端使用者共同創造開放、高效和智慧化的影像應用時代。

晶睿通訊10月合併營收為3億9956萬1000元，較9月成長5.81%，但年減18.83%，累計1到10月合併營收為47億771萬2000元，較去年同期減少17.65%。

晶睿第3季合併營收為13.27億元，年減15.95%，單季合併毛利率為35.88%，年增3.24個百分點，單季歸屬於母公司業主盈餘為6592萬元，較去年同期下滑9.77%，單季每股盈餘為0.76元；累計前3季合併營收43.08億元，較去年同期的52.24億元下滑17.54%，營業毛利為14.48億元，合併毛利率33.6%，年增3.21個百分點，歸屬於母公司盈餘為2億元、每股盈餘2.32元。

晶睿通訊將於11月20日舉行法說會，晶睿日前發表全新iNSIGHT系列開放平台產品，包含：半球型攝影機 FD9392-EHTV-O 以及 AI-box邊緣運算裝置 IE9111-O。

晶睿通訊表示，iNSIGHT系列遵循為安防解決方案打造共通標準平台的國際開放安防聯盟(Open Security&Safety Alliance,OSSA)，象徵打破網路安防既有框架，並提供更多影像附加價值及深度，iNSIGHT系列產品採用高通晶片(SoC)，可讓裝置配備更強大的機器學習以及邊緣運算能力；為強調其先進的通用性以及彈性部屬的兩大優勢，此系列也搭載由Bosch博世旗下新創公司Security & Safety Things開發的物聯網平台系統，標榜Android開放原始碼軟體架構，讓使用者和系統整合商可直接下載各種具備智慧影像分析技術的應用程式App至半球型攝影機FD9392-EHTV-O。

再者，對於既有安防系統，系統整合商可將應用程式即時下載至iNSIGHT系列的AI-box邊緣運算裝置IE9111-O進行運算分析，擴充升級一般網路安防系統至AIoT智慧安防系統；此系列兩款新產品也實踐可在實體安防產品中採用開放式平台的未來，促使系統整合商、軟體開發商以及終端使用者共同創造開放、高效和智慧化的影像應用時代。

(時報資訊)