投資人預期拜登將入主白宮，但華府可能陷入國會分裂與政治僵局，或可避免收緊公司反壟斷監管規定與加稅等不利於企業與產業的變革毫無阻礙通過，華爾街股市在美國大選日之後連日大漲，小型股亦加入同歡，而新能源股挾著「綠色新政」題材，表現更是勢如破竹。市場認為，拜登執政後，再生能源概念股可望繼續受惠，但隨著美國的新冠肺炎疫情持續急升，小型股後勢恐將面臨挑戰。

周六美國總統大選計票出現突破性進展，拜登確定拿下賓州，使選舉人票突破270張門檻，領先川普總統奪下白宮主人的寶座。

新總統挺「綠色新政」 新能源股中樂透

拜登提出的環保能源政策將有利於再生能源與乾淨能源產業發展，這已反映在大選日之後，全球相關概念股的強勁走勢上。

上周大選日之後，拜登得票領先帶動了綠色能源股集體走高，上周五SunPower 收漲4.85%，延續前一日大漲8.81%的氣勢。景順太陽能ETF、iShares環球清潔能源 ETF均同步大漲。

此前摩根大通、德銀、富國華爾街大行亦出具報告，點名拜登綠能政策受惠股包括美國最大風力與太陽能發電公司NextEra Energy、多元化能源公司Avangrid、太陽能設備廠Sunnova Energy、太陽能電池與模組大廠SunPower、特斯拉、自動駕駛與車輛電動化技術公司Aptiv、電動車動力系統大廠博格華納（BorgWarner Inc.）、氫燃料電池製造商Plug Power，以及太陽能系統公司Enphase Energy。相關受惠ETF包括景順太陽能ETF、iShares環球清潔能源ETF、iShares美國基礎建設ETF、SPDR標普Kensho智能結構ETF。

根據拜登提出的「綠色新政」，除了將重返《巴黎氣候協定》之外，新政府亦計畫在未來4年內投入約2兆美元促進永續環境的發展，其中包括到2035年將完成5億組太陽能板與 6萬組風電渦輪的設置，以及將大力推動綠能車產業，屆時將建造逾50萬座電動車充電站，並將採購 300萬輛無排放能源車。

(時報資訊)