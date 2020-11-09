疫情急升 不利小型股

美國大選日之前，民主黨總統候選人拜登的民調一直保持約10%的領先差距，投資人看好拜登入主白宮、民主黨拿下參眾兩院的完全執政「藍潮」有利於推出大規模激勵措施，對經濟情勢高度敏感的小型股10月表現遠優於大盤，儘管到了10月底，因美國疫情急升，在重啟封鎖措施的擔憂籠罩下，小型股走勢有所減弱。

美國大選日之後，小型股搭上大盤順風車一路挺升，但一些市場人士提出警告，稱新冠肺炎疫情尚未出現緩解跡象，規模較小的公司恐將失去動能。他們最擔心的是，如拜登上任後採取激進措施對抗這場大流行病，但參議院共和黨人又封殺其提出的大規模激勵方案，那麼小型股勢必將首當其衝。

計票結果顯示，眾議院仍由民主黨取得多數，而目前參議院也仍由共和黨占上風，但如果喬治亞州兩個出現爭議的席次進入明年1月的延長賽，民主黨還是有機會贏得參議院，這可能使一些投資人重新押寶將推出更有利於小型股的支出法案。儘管如此，小型企業仍可能是這場大流行病的最大受害者。

美國新冠肺炎確診數不斷急升，繼上周三（４日）單日新增確診數首度突破10萬大關後，上周四（5日）更飆破12萬例，連日刷新單日確診記錄。

知名槓桿與反向ETF基金公司Direxion常務董事Sylvia Jablonski表示，拜登上任後若採取較激進的防疫應對措施，可能對小型股構成風險。「小型股的最佳情境，是在疫苗到位之前，在疫情維持於可控的情況下，輔以聯準會的支持與政府某種形式的激勵措施，美國全面重啟經濟。而最壞的情況則是激勵措施遠不及我們所期望，並伴隨著全面關閉經濟活動，或接近這樣程度的封鎖。」

這樣的擔憂也反映在大選日以來，小型股落後大盤的表現。自11月3日以來，標普500指數則上漲4.2%，但羅素2000小型股指數僅漲2.6%。

在美國疫情急速惡化之際，歐洲大陸的確診數激增，也迫使法國、德國、義大利、荷蘭、英國等多國重啟經濟封鎖等防疫措施。巴克萊分析師此前出具報告指出，歐洲的第二波與美國的第三波疫情影響仍然不明，本月底的疫苗試驗結果仍將是一個重要因素，建議投資人仍應對美國小型股的暴跌做好避險。

隨著美國國會可能重啟激勵方案協商，未來一周小型股仍將陷入震盪。目前由共和黨主導的參議院多數黨領袖麥康諾一直拒絕放行眾院民主黨人支持的2.2兆美元紓困振興法案，但他在上周三（4日）表示，他對民主黨所支持之部分的州與地方政府援助措施抱持開放態度，並表示「必須在年底前做到」。

資產管理公司Natixis Investment Managers全球市場戰略部門主管Esty Dwek表示，拜登當選後，也要等到明年1月下旬才會就職，因此激勵方案的協商進展與疫情發展，才是未來幾周內決定小型股走勢的主要因素。

她認為拜登不會想耗費自已的政治資本來試圖封鎖國家，這使得大規模經濟封鎖的風險達到「最小化」。她並看好如果新增病例數減少，以及疫苗與其他療法問世，小型股可望在2021年再度跑贏大盤。

科技股一枝獨秀 美股前景蒙塵

除了小型股之外，美國的確診數不斷激增，亦不利於同樣對景氣敏感的價值股與周期股。分析師提出警告，今年與近來華爾街股市幾乎由大型科技股一枝獨秀的盤勢，可能是經濟與企業獲利「非常悲觀的信號」，往往代表周期的結束，並建議投資人必須非常謹慎看待。

Richard Bernstein Advisors創始人伯恩斯坦表示，以科技股為主的那斯達克指數表現遠超出羅素2000小型股指數就是預兆。今年以來，那斯達克指數大漲32%，而羅素2000指數僅大致持平。

上周三（４日）美股三大指數同步大漲，其中以科技股為主要成分的成長股指數飆漲4.3%，持續跑贏僅收平的價值股指數。上周四(5日)，在科技巨頭走強帶動下，科技股指數勁揚3.12%，給大盤帶來最大的提振。當日，標普500指數大漲1.95%，那斯達克指數勁揚2.59%。而受惠於民主黨完全執政的機率下滑，上周標普500科技股周線大漲9.7%。

這位華爾街知名的資深策略師表示，由一小族群帶領下的漲勢，並非經濟或企業獲利轉強的信號，需要價值型、周期型與小型股一起共襄盛舉，這波升勢才能走得更長久、更穩健。

(時報資訊)