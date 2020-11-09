香港資深女星余慕蓮以飾演醜婦打開知名度，是周星馳電影中的御用女丑角，不過83歲余慕蓮卻傳出身體亮紅燈，她近日因肺纖維化住院治療，不過港媒卻爆出，余慕蓮疑似罹患罕見血癌，現在已插管治療中。

余慕蓮近日因肺纖維化住院，一度傳出情況危急，住進加護病房並插管，不過港媒事後卻傳出，余慕蓮疑似罹患血癌，根據《東網》報導，余慕蓮友人透露，余慕蓮原本要打標靶藥，但因為情況一度不太樂觀，只好被迫暫停。

目前余慕蓮仍在加護病房觀察中，所幸余慕蓮的肺部暫時沒有惡化，醫院也將安排營養師來看她。而友人鄧達智事後也向媒體證實余慕蓮住院一事，但不清楚余慕蓮現在的狀況，好友林建明則透露，余慕蓮插管前還有傳訊息給他，余慕蓮還提到，如果能醒來就見面，如果醒不來就來世再見。

其實83歲余慕蓮7月才透露身體大不如前，她因為耳石移位而經常頭暈，甚至感到天旋地轉，情況越來越嚴重，不過余慕蓮樂觀面對病情，未料余慕蓮現在卻住進加護病房，也希望她能盡快傳來康復的好消息。

(中時新聞網)