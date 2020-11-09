2018年，我國前大阪處長蘇啟誠輕生，國民黨革實院長羅智強曾以文章評論是「駐美代表謝長廷逼死蘇啟誠」，謝長廷為此民事提告羅智強，並求償100萬元，今早將於台北簡易庭開庭。羅智強一早在臉書發文，引民進黨立委吳秉叡所說「人前手牽手，背後下毒手」形容謝長廷，並提出三問，表示將要求法院傳喚謝長廷與他對質。

羅智強在臉書發文說，該怎麼評價謝長廷？蘇貞昌的子弟兵吳秉叡說的最好，「人前手牽手，背後下毒手」，這位曾經信誓旦旦說要退出政壇，然後跑到日本去爽當駐日代表的謝長廷，日前對他提告，求償100萬元，因為他批評謝在日本關西機場風波中，當眾人究責謝長廷無作為時，謝長廷卸責給大阪處，說大阪不歸謝管，大阪有錯大阪就要道歉；此後綠營媒體、綠營民代、綠營網軍全面圍攻蘇啟誠，最後蘇啟誠以死明志，謝長廷還假惺惺地落淚悼念，十足十的應了吳秉叡「人前手牽手，背後下毒手」的名言。

他指出，但謝長廷竟然還有臉向他提告？在漆黑的牆角後，躲了兩年，然後靜悄悄地像蛇一樣衝出來咬他一口。我要告訴謝長廷：「我知道你在打算什麼，你想用司法恐嚇我、騷擾我，就像陳菊查我306元政治獻金一樣，但我不怕陳菊的東廠院，也不會怕你謝長廷。你告羅智強沒關係，我今天就出庭，要法院傳喚謝長廷對質。」

羅智強指出，他要請謝長廷坦蕩蕩的走進法院和他對質，不要只會像吳秉叡說的「背後下毒手」。他要求謝長廷親自出庭，並回答三問：

一、蘇啟誠遺孀，已經公開聲明蘇啟誠的輕生不是因為假新聞。為什麼謝長廷在起訴狀上，依然抹黑蘇處長的離去，是因為假新聞的壓力？

二、外交部部長吳釗燮，表明「謝長廷對大阪處，有指揮監督之權責」，為什麼謝長廷卻要把責任全部推給大阪處，說大阪處應該道歉？

三、如果謝長廷沒有在媒體前，把責任推諉給大阪處，蘇啟誠處長還需要「以死明志」嗎？

羅智強強調，每每想到，還在日本領著高薪，爽當駐日代表的謝長廷。對比冤死的蘇啟誠總是萬千的難過感慨。台灣，真的還有是非和公道嗎？

(中時 )