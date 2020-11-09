日本26歲美女主播三谷紬擁有甜美臉蛋、F罩杯突出身材，被網友封為朝日台「史上最大胸主播」。不過她曾被觀眾嫌棄太壯碩，發願瘦10公斤並將過程紀錄在YouTube頻道，現在已變身爆乳細腰的真人版娜美。

三谷紬為了瘦10公斤的計畫，安排控制飲食、健身重訓等，當她瘦身到第60多天時，還加入自炊飲食減少碳水化合物及油脂攝取，並繼續不停懈地運動，將減重過程拍成影片放上YouTube，目前來到第200多天，總觀看人數超過500萬次。

瘦身成功的三谷紬，原本的水桶腰消失，已經塞得進S號的馬甲塑身衣，但豐腴上圍似乎沒有消風，上月為漫畫雜誌拍攝健康寫真，辣穿緊身衣入鏡，凹凸有致的曲線一覽無遺，再度掀起網友熱議。

三谷紬從法政大學社會學部媒體社會學科畢業後，3年前進入朝日電視台播報，興趣是欣賞體育賽事，特別是足球比賽，時常會趁假日觀戰，也會在社群平台PO出相關貼文。

(中時新聞網)