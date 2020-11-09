《晨間解盤》Q3財報出爐後 台股再拚新高(倫元投顧提供) 09:082020/11/09 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國大選結果逐漸明朗化、不確定因素消除，帶動近日美股大漲，台股盤中來到12999再戰萬三整數關卡後稍作震盪，終場指數以上漲54點收在12973點，成交量為1829億元。 來到13000上下短線再稍作整理很正常，當美下任總統確認，不確定因素消除、或11月中前後第三季財報公布完，台股可望向上突破區間盤整再創歷史新高上去。畢竟若明年景氣確定比今年好，則未來股市早晚就是要往上走。(倫元投顧提供) (時報資訊) #台股 #倫元投顧 #不確定因素 #稍作 #消除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新聞早班車》台美高層經濟對話 12月登場 06:302020/11/09 政治 撥雲見日 16檔外資回流聚焦 04:102020/11/09 證券．權證 美大選後 弱美元vs.強黃金 04:102020/11/09 焦點新聞 MSCI半年度調整＋瑞銀論壇 台股年尾倒吃甘蔗 04:102020/11/09 財經要聞 台股拚萬三 緊盯營收財報表現 04:102020/11/08 專題周報 《汽車股》提列子公司一次性損失 劍麟3Q每股虧損0.12元 08:342020/11/09 財經 永豐金創舉 啟動ESG大平台 04:102020/11/09 財經要聞 拜登當選 美股台股漲聲響 04:102020/11/09 焦點新聞 美系新機持續放量 臻鼎、華通本季吃補丸 04:102020/11/09 證券．權證 ESG基金夯 12檔新兵搶報到 04:102020/11/09 投資理財 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 - 財經 16檔作夢行情燒 領攻萬三 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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