美國大選結果逐漸明朗化、不確定因素消除，帶動近日美股大漲，台股盤中來到12999再戰萬三整數關卡後稍作震盪，終場指數以上漲54點收在12973點，成交量為1829億元。

來到13000上下短線再稍作整理很正常，當美下任總統確認，不確定因素消除、或11月中前後第三季財報公布完，台股可望向上突破區間盤整再創歷史新高上去。畢竟若明年景氣確定比今年好，則未來股市早晚就是要往上走。(倫元投顧提供)

(時報資訊)