上周五加權指數最高點來到12,999點，但因臨近周末假期、加上台股交易時段道瓊期貨走低，買盤追價力道趨於保守，僅兵臨萬三關卡，但未能跨過，最終加權指數上漲54.73點，收在12,973.53點，漲幅為0.42%，成交金額則為1838.67億元，籌碼方面，周五三大法人合計買超135.95億元：外資買超138.35億元、投信賣超1.87億元、自營商賣超0.53億元。櫃買指數上周五終場上漲0.35%，收在165.81點，目前處在所有均線之上，下檔以半年線位置(約161.6點)為波段支撐。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：（1）量能：上周五大盤呈現價漲量增格局，量能溫和增加，有利短線多方結構。（2）均線：指數上周五持續守穩在所有均線之上，目前以12,800點關卡(亦為5日線附近)作為支撐區。（3）技術指標：目前KD指標呈黃金交叉，且開口擴大，短線上不排除有突破萬三的機會。

觀盤重點：美國大選後，市場掀起一股「害怕錯過行情」的氣氛，隨外資回補持股，指數自11/2起連續5日上漲，但考量已臨近萬三心理關卡，短線漲多之個股，仍應避免過度追高；隨市場目光重回基本面，我們建議投資人審視手中持股10月營收變化，後續選股方面，蘋果iPhone 12、索尼PS5、任天堂Switch搭配雙11、聖誕檔期，銷量可期，相關供應鏈可留意，傳產方面包括鋼鐵、線上電商、貨櫃航運、二線塑化、運動風，亦可追蹤。

美國民主黨候選人拜登贏得關鍵搖擺州賓州之後，美國多家主流媒體預測拜登將贏得選舉，當選第46屆美國總統。台股方面，除了綠能概念股可能受到關注，隨著拜登就任總統，市場預期後續中美關係有機會傾向和緩，短線上華為相關概念股話題性可能增溫。(日盛投顧提供)

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