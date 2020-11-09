根據路透社統計，截至周日，全球新冠狀病毒感染數已經突破5000萬人，而正在與第三波疫情奮戰的美國，其單日新增病例數連續4天創下新高記錄，上周六（11月6日）單日就有超過13萬1,420人確診遭到感染，使累計確診數增至約991萬人，即將突破千萬大關。

路透社報導，上周六美國有17個州的單日確診數刷新記錄，14個州的染疫住院單日新增人數打破記錄。全國單日染疫死亡病例數已連續第5日超過千人。

以7日平均值來看，美國全國每日新增病例數突破10萬人，超過印度與法國這兩個歐亞大陸疫情最嚴重的國家之合併單日確診數。

此外，上周六德州成為美國第一個確診數突破百萬大關的地方，如果德州是一個國家，其累計確診數在全球排名第10。上周該州每日平均增加約8,000人確診。

根據路透社統計，全球確診數在周日突破5000萬人，過去30天第二波的感染數已占疫情爆發以來總數的四分之一。截至目前，10月份是全球疫情最嚴重的月份，歐洲疫情飆升是主要原因，而美國也成了第一個單日確診數破10萬人的國家。以7日平均值來看，全球單日確診數增加逾54萬人。自新冠肺炎疫情爆發以來，全球染病死亡人數已經超過125萬人。

最近全球這一波疫情來勢洶洶，累計確診數在32天內從3000萬增至4000萬，更僅用了21天就再增加1000萬。歐洲目前累計確診數約為1200萬人，超越拉丁美洲，成為全球疫情最嚴重的地區，大概每3天就增加約100萬個新病例。歐洲的染疫死亡人數占全球總數的24%。疫情捲土重來使歐洲的醫療體系面臨嚴竣的考驗，已迫使德國、法國與英國重啟不同程度的封城措施。

(時報資訊)