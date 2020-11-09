(更新指數)

台股早盤持續飆高，漲破170點，在上午9時35分再次改寫盤中歷史新高，達13149.90點。

--------------------------------------------------------------------

美國大選趨於明朗，民主黨籍候選人拜登(Joe Biden)入主白宮大勢底定，台股開盤大漲超過160點，於今天(9日)上午9時14分以13146.09點，刷新7月28日時13031.70點紀錄，成為台股史上盤中最高點。

台股上周五已達12999點，站回13000大關仍差一點，但隨著美國大選結果在周末明朗，且共和黨可望在參議院繼續握有優勢，擋住拜登對市場殺傷力最強的加稅政策，市場預估對股市利多於弊。

《工商時報》報導，統一投顧董事長黎方國指出，選後美中緊繃對抗壓力有望明顯趨緩但不縮手，華為、中芯概念股鬆一口氣。此外，拜登2兆美元綠色能源政策，再生能源、電動車等族群受惠，平價健保策略，將拉高醫療保險需求，生技族群可望受惠。

第一金投顧董事長陳奕光表示，美總統大選不確定性降溫，而近期密集公布10月營收及第3季財報，都可樂觀期待，加以後續還有蘋果新機銷售、年底聖誕節消費商機，研判台股過前高後，指數上檔先看13,100到13,200點，隨年線逐日上移，12月時年線也可望高於12,000點，長期成本墊高，有利於盤勢維持高檔震盪格局。

(中時新聞網)