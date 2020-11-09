根據《北京青年報》記者宋翔搶先爆料，預定在27日舉行的亞洲盃男籃資格賽，將有很大機率宣告延期進行，進而迫使大陸CBA第2階段例行賽提前到12月1日進行，相關賽程也已官方曝光，看來中華男籃前往卡達杜哈參賽機會已經不高了。

「原定於11月27日到30日舉行的亞洲盃資格賽第一階段賽事，將很有可能延期舉行，這個小組也是中國男籃所在的分組，對手分別是中華隊、日本與馬來西亞，」宋翔在微博上爆料，「也因如此，CBA第2階段被提前到12月1日。」

亞洲籃總無視新冠疫情造成嚴重影響，原本堅持要在11月底，分別於卡達杜哈、約旦安曼、巴林麥納麥等中東國家進行亞洲盃資格賽，也引發各國反彈，目前韓國已經宣布放棄參加，澳洲與紐西蘭所在的C組賽事甚至還舉辦地點都還未定。

眼見亞洲盃資格賽延期在望，原本預留「空窗期(例行賽第1階段只打到14日，就是預留隔離時間)」的CBA，只好趕緊公布12月1日開打的第2階段賽程，代表他們派隊前往機率很低，畢竟中國男籃球員與教練團全都來自CBA球隊。

(中時 )