不少民眾喜歡吃螃蟹，而裡頭的蟹膏更是許多饕客們的最愛，日前，有一名女網友將螃蟹買回剖開後，發現裡頭的蟹膏竟是青綠色的，她嚇得趕緊將其PO上網詢問網友「可以吃嗎？」對此，營養師也建議「不要食用，恐怕會引起腹瀉等症狀。」

該名女網友於臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文指出，她於7日下午於美式連鎖超市好市多，購買一隻活蟹，回家處理將其剝開後，竟發現蟹膏呈現青綠色，裡頭還有不明的顆粒，甚至是隔著蟹殼也能看見青綠色的蟹膏，色澤並非大眾認知的金黃色，讓她一時不知怎麼辦，只好將其PO上網，訊問「裡面是綠色的可以吃嗎？」

網友看完原PO的照片後，也給了不少意見，「吃綠藻或被污染……真的蠻難判斷」、「正常，它吃綠藻類的，吃完還沒消化，就把它煮來吃，就會這樣」、「不能吃、不要吃，才不會拉肚子」、「不要啦」、「第一次看到，不敢吃！我會拿去退掉或丟掉」；但其中有一名「有經驗」的網友也曬出綠色蟹膏螃蟹照，他表示食用完畢幾個小時後「狂拉，拉到一個不行」。

有經驗的網友也透露自己吃下肚後，不停地跑廁所拉肚子，並奉勸原PO別吃。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

據《東森新聞》報導，海鮮業者表示，綠色蟹膏應該是螃蟹吃下去的東西還未形成黃膏，也尚未排泄掉，因此建議「最好不要吃」，更解釋其實螃蟹吃進大量海藻，內臟也會跟著變為綠色，至於另一種可能就是被汙染。對此，營養師夏子雯也指出，這隻螃蟹可能受到寄生蟲侵害，有機會產生有毒物質，不過在尚未檢驗前仍無法斷定，若真想知道原因可送檢驗，否則不建議食用。

而原PO也在文章曝光幾小時後，分享這隻螃蟹的後續，她透露她自己沒吃，至於勇者家人食用後，果真隔天屁股幾乎離不開馬桶狂拉。

(中時新聞網)