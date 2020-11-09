美國大選後，海軍總部證實美國海軍陸戰隊來台，今天起教導我國軍突擊舟等作戰課程。就在這個時候，台陸軍退役少將李玉文接受港媒採訪，談及美軍是否會援台相關議題，李大膽預測，以大陸目前的實力，可以在三天內就拿下台灣，到時美軍來了又怎樣？來侵略大陸領土嗎？

據《聯合報》報導，美國海軍陸戰隊9日起連續4週，來台教導海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。隨著美大選落幕，台美軍事互動，也在中斷7、8個月後，首度恢復運作。據知，美軍抵台時已先進行14天的檢疫。

無獨有偶，李玉明9日接受港媒《中評網》採訪，對於台海局勢，也談到美國是否會出兵協助問題。李玉明直言，大陸只要對台發動電子戰，先癱瘓台灣通訊系挺，接著轟炸台灣電子設備和空軍基地，之後派兵登陸，到時台灣怎麼反擊回去？

李玉文更大膽預測，大陸這樣做就可三天內解決台灣問題，最後就算美國真的派兵來台又怎樣？那時台灣已被大陸收復，所以美國是來侵略大陸領土嗎？李玉文笑說，當初美國為了伊拉克戰爭集結各國軍力就花了要大半年，而且中共的軍力是伊拉克等級嗎？根本是雲泥之別！

(中時新聞網)