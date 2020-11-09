高雄經發局9日表示，德國半導體材料大廠默克（MERCK）宣布將加碼投資高雄，分5年擴大位於路竹的高雄廠規模，預計將增加40％至50％的產能及人力，高雄經發局長廖泰翔日前率團隊前往拜會了解業者需求。

默克指出，規劃將高雄廠佈署為半導體沉積材料重鎮，支援台灣半導體產業，持續邁向奈米級的先進製程發展，對此，廖泰翔回應，將全力協助默克投資進度，落實陳其邁市長打造高雄成為全球半導體產業聚落的政見。

默克為半導體材料供應商，之前曾投資1億元台幣，在高雄創立默克在亞洲第一座積體電路（IC）材料應用研究與開發中心。這次在高雄的加碼預計將超越過去在全台投資的總和。

台灣默克集團謝志宏董事長指出，今年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但也意外的帶動電子科技領域商機、加速數位轉型，尤其是5G通訊及AI科技產業均受惠有不小成長，帶動半導體材料供應需求持續增加。

默克表示，據SEMI國際半導體協會2019年的統計數據顯示，台灣已連續10年稱霸全球半導體材料消費市場，是全世界最重要的半導體發展基地之一。因此，默克將高雄廠佈署為半導體沉積材料重鎮，並於未來5年內持續進行投資與擴產計畫，在地建立更完善的研發、品管及生產先進材料的設備與能力。默克期盼成為最本土化的國際夥伴，支援台灣半導體產業持續邁向奈米級的先進製程發展。

高雄經發局長廖泰翔指出，目前橋頭科學園區、仁武產業園區均加速開發中，加上串連路科、南科及楠梓加工區的南部科技廊道也正在成形，吸引不少大廠回流高雄。

因此，經發局除成立「招商投資平台」打造「投資高雄隊」外，也已經主動拜會企業了解需求，並透過「重大投資小組會議」跨局處溝通，力求讓投資進度彎道超車、迅速達陣。

廖泰翔表示，為了提供潛在企業更優質、更有效率的投資服務，經發局更將於11月底前正式成立「投資高雄事務所」，依企業需求提供客製化的單一窗口服務，期有效縮短廠商前期評估時程，並指派專案經理逐案追蹤管控進度，全速推動投資案落地，不僅要衝刺科技產業及經濟發展，也將為高雄增加更多高薪的優質就業機會。

(工商 )