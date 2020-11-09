美國新任總統確定，市場不確定因素消除，台股加權指數9日開在13,053.98點，突破前高的13,031點，指數開盤不久，已大漲逾150點，再創歷史新高。晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）連袂上揚，股王大立光（3008）、股后矽力-KY（6415）同步登高，買氣推升台股強勢向上攀高，上演慶祝行情。

6日在美國總統選舉結果未定之下，美國四大指數收盤漲跌互見，道瓊下跌逾60點，費半指數漲勢最強，成分股連日強漲，AMD大漲3.47％，領漲費半續強攻漲逾1.6％。

美國民主黨總統候選人拜登7日自行宣布勝選，成為美國第46位總統，9日亞洲盤美股期指跳空強漲，買盤企圖營造不確定因素釐清的偏多氛圍，台股期貨開盤直接躍過萬三關卡。

群益投顧指出，台股在外資積極買超，美股特定買盤積極，台股早盤突破萬三關卡，指數再創歷史新高，但建議投資人，逢高仍應保持高度警覺，嚴守技術面應對。

全球資金大氾濫，過去10年的股指操控資金，在今年與全球主要央行資金大灌水下培養的資金巨鱷，共匯形成美股上漲重要推手。經濟大環境欠佳，亦營造了前仆後繼的空頭，滋養了操控者軋空的環境。

群益投顧指出，雖然買盤作價美股期指積極，但中長線基本面風險拉高下，建議擇強勢題材股，守技術面操作應對。

(工商 )