乙型受體素類口服安胎藥由於副作用風險較高，歐盟早已禁用，衛福部食藥署最近研議跟進，婦產科醫師陷入兩難，因為台灣、歐美的國情不同，認為找出替代用藥更是當務之急。

根據衛生福利部國民健康署統計，全台平均每11名新生兒就有1個早產兒，發生率8%至10%，是5歲以下兒童死亡首要原因，早產危險因子包括孕婦年齡、多胞胎妊娠、吸菸、飲酒、藥物、妊娠高血壓或糖尿病等。

長庚醫院婦產部主治醫師洪泰和接受中央社記者訪問時說，對胎兒而言，子宮頸是寶寶從媽媽肚子裡來到這世界上必經的一道門，這門平時緊閉、摸起來硬邦邦的，直到生產時才會擴張、變得鬆軟，但若在懷孕37週前提早出現「開門」徵兆，就是所謂早產徵兆。

洪泰和表示，綜觀過去20年，台灣早產發生率約為10%，並未因醫學發展或少子化而降低，按照每年17萬名孕婦推估，至少有1.7萬人須安胎，加上台灣安胎條件較寬鬆，每年大約4萬到5萬名孕婦有安胎需求。

全台使用量最大的安胎藥為乙型受體素類安胎藥ritodrine，是上市數十年的老藥。然而，歐盟於2013年一項報告顯示，乙型受體素類安胎藥恐引發肺積水、心跳過快等嚴重副作用，早已全面禁止以此成分口服藥治療產科疾病，很多美國的醫院也都不用。

衛生福利部食品藥物管理署2013年曾評估禁用乙型受體素類安胎藥，但當時認為仍有用藥需求，近期重啟評估，最快今年底會有結果。

不少醫師呼籲政府提出解方前不應貿然禁用，強調台灣健保行之有年，早已形塑出獨有的安胎文化，即便知道這款藥有風險，但一旦禁用又可能陷入無藥可用窘境，還可能增加醫療糾紛。

洪泰和指出，國外因醫療費用昂貴，對於早產徵兆判定也比較嚴格，當孕婦出現規律宮縮，合併子宮頸出現漸進性的變化，醫師才會判定為有早產風險，給予安胎藥，這種狀況下平均一週內就會早產。

台大醫院婦產部主治醫師施景中也說，早產兒原則上只要滿28週，醫療團隊都能妥善照顧，歐美國家擔心用藥對母親健康造成危害，大多不主張安胎，目前也沒有證據顯示，延長安胎時間對孩子就一定比較好。

為此，歐美指引中大多建議給予48小時安胎藥穩定子宮，儘早透過類固醇促進胎兒肺部及其他器官的成熟，並且送到有照顧早產兒能力的大型醫院待產，有助降低早產兒死亡率，但這在台灣恐怕會引起不少爭議。

在很多台灣的父母心目中，孩子待在媽媽肚子裡的時間愈長愈好，許多準媽媽們不惜冒著風險、花大錢、在床上躺好幾個月安胎，就是要「安好安滿」。

洪泰和說，台灣因健保普及，加上就醫便利、便宜，國內婦產科醫師大多採取防禦性作法，只要孕婦出現規律宮縮，即便只有30%早產機率，仍會給予口服或點滴安胎藥物。

實際上，除了乙型受體類安胎藥，另有一款降血壓藥、一款止痛藥也具安胎藥作用，在歐美大多作為第一線口服安胎藥使用，台灣也有部分婦產科醫師會開立此藥。

然而，台灣婦產科醫學會理事長、新竹馬偕醫院婦產科主任黃閔照說，因「安胎」並非這些藥物的適應症，必須仿單外使用，開立藥品時必須另外花費心力解釋開這些藥的原因，甚至因此引發不少醫療糾紛。

施景中指出，這些仿單外使用的藥物雖然沒有傳統安胎藥的副作用，但吃了會頭痛、血壓偏低的孕婦也不適合使用，在藥物選擇有限的情況下，傳統安胎藥仍有使用必要，否則孕婦可能認為是沒好好安胎才導致早產，最後挨告的還是醫師。

黃閔照呼籲，食藥署若真要禁用乙型受體素類口服安胎藥，應先提出解方，例如由食藥署公告特定降血壓藥、止痛藥可作為安胎使用，別再讓婦產科醫師承擔所有風險，並給予過度時期，切勿說禁就禁。（編輯：陳清芳）1091109

(中央社)