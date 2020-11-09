陸委會今日向立法院內政委員會進行業務報告，在「美國大選對兩岸關係之影響」的專題報告中，陸委會指出，中共對台持續施壓我方接受「一中」政治框架，未來仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」的復合式統戰與強制作為，迫我接受其設定的政治框架。

陸委會在報告說，中共宣示核心利益，試圖定調新的美中關係。陸委會表示，美中長期競爭態勢不變，雙邊衝突局勢或將暫時趨緩，未來美中關係發展將影響區域安全及世界政經格局，北京方面應會審慎評估美方內部情勢，並重塑雙方關係發展趨勢。

對台方面，陸委會說，中共視台灣議題為中美關係之核心，全力阻斷美方對台海議題之涉入，並破壞台美合作關係提升，其對台政策不會受到美大選結果影響，將藉可能發展，策略迂迴或加速操作所謂統一進程。

報告指出，日前「五中全會」及其規劃文件中，已重申「一中」反獨及融合發展等既有主張，大陸政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等在台灣光復研討會、「馬習會」五周年座談等，亦要求台灣回歸「一中

的「九二共識」。

報告說，近期中共持續在台周邊軍事滋擾，操作統論論調，批判美台合作「倚美謀獨、死路一條」等，未來仍將加大操作「經社促統」、「以武逼和」。

報告指出，政府持續深化台美關係、維繁兩岸和平，呼籲對岸秉持務實理性態度，放棄強加於人的框架，不設前提的溝通對話，以化解對立，共同促進兩岸良性互動發展。

(旺報 )