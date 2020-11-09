東陽10月自結合併營收14.89億元，前10月自結累計合併營收141.16億元。雖然疫情尚未平息，隨著新車及AM市場的銷售回溫，東陽營運也開始穩定成長。

迎接新能源車興起，東陽在本業方面，也朝向輕量化的技術發展，如鋁合金引擎蓋、塑膠葉子板、鐵和塑膠兩種材質結合的水箱支架等等，新開發的保險桿支架更比傳統材質要減少30％的重量。

東陽總裁吳永祥表示，塑膠是輕量化最有利基的材料，質量輕又成本便宜，東陽發展汽車塑膠部品已有數十年的技術與經驗，對東陽是相當有利的。為掌握新能源車的發展趨勢，東陽在台灣、大陸廣州設立開發技術中心，發展輕量化新技術、新工法、新產品、專攻兩岸及全球汽車內外裝部品及新能源車。

東陽AM事業10月自結合併營收 10.39億元，受到10月船班及貨櫃短缺影響，以致很多訂單未能出貨，前 10月自結累計合併營收 102.09 億元。東陽OEM事業10月自結合併營收4.50 億，前10月份自結累計合併營收39.07 億元。

(中時 )