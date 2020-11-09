演藝圈又爆綠帽事件！演出《三生三世枕上書》、《神鵰俠侶》等人氣戲劇走紅的女星楊明娜，遭同為演員的老公田亮發文爆料出軌，指控她在兩人的兒子發燒時，「你依然在跟你的她開房間」，引發熱議，女方也透過律師發聲明反駁，隔空開啟攻防戰。

田亮與楊明娜結婚不過3年就離婚，基於生活穩定考量，孩子判給了男方，女方則用有探視權，沒想到離婚後才開始噴黑料，田亮日前po文：「在你瀟灑快活的時候，你有想起兒子嗎？兒子發高燒的時候，叫媽媽的時候，你依然在跟你的她開房間，現在你倒是來要兒子了，你配嗎？」，但不久後把文章刪了。

許多人誤以為此田亮，是帶著女兒上《爸爸去哪兒》的前跳水國手田亮，驚呼以為森蝶她爸出事了，結果只是撞名，而也有人注意到田亮的po文，寫「你的她」，是女字旁，推測楊明娜出軌對象可能是女性，引發討論。

而事情引發廣泛關注後，楊明娜貼出委請律師寫的聲明，表示都是為了孩子的安寧，才隱忍至今，「相信法律的公正，也感謝律師的正直。謝謝愛我的粉絲、朋友，以及我愛的你們！」。

聲明中寫道2人於今年7月正式離婚，孩子跟著爸爸，說好一個月楊明娜給1萬5人民幣撫養費，擁有探視權，沒想到之後田亮以缺錢為由要她先支付半年的撫養費，又多跟她借了款，她給錢以後，田亮卻百般推託前妻探望孩子的請求，雙方因此爆發衝突，雙方在本月3日接受調停和解，沒想到事後田亮接連發文爆黑料，又po「感謝法律的公正，我們贏了！」、「今天宣判，你輸了！不要再折磨孩子了」，楊明娜方面覺得完全在誤導群眾，因此派出律師，田亮隨後清空微博，理由是上熱搜非本意，不願此事再發酵。

(中時新聞網)