大S婆婆張蘭洩婆媳相處之道。(圖／翻攝自微博)

大S和汪小菲結婚10年，育有一對寶貝兒女，家庭生活幸福和樂，近日，大S婆婆張蘭被問到和媳婦相處之道，一席話透露出真實婆媳關係，網友也相當認同她的說法。

張蘭近日和貴婦好友聚會，被問到如何處理婆媳關係，她大方分享自己和大S相處秘訣，表示先不要給自己戴上一個符號，就忘了自己的身份，要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽，一席話讓不少網友都相當認同，直呼「己所不欲，勿施於人」。

其實，張蘭一直給人強勢形象，因此大S和她的相處，也成為外界關注焦點，之前就傳出吃素的大S因無法懷孕，被逼破戒吃肉，加上生二胎時，張蘭不管大S癲癇發作，還在微博炫耀湊成好字，婆媳關係相當微妙。

不過，大S當年閃婚汪小菲，外界普遍不看好，但婆婆多次力挺小倆口，大讚媳婦特別懂事，她很滿意，並稱她和兒子是天生一對，大S也很貼心，更傳出為了力挺婆婆，出售手中房產，讓她投注餐飲業，婆媳關係相當和睦。

(中時新聞網)