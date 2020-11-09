《國際金融》法國興業可能裁員650人 09:252020/11/09 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據法國商業報紙回聲報(Les Echos)周日報導指出，法國興業銀行(Societe Generale)計畫裁減650個職位，主要在其投資銀行部門進行裁員。 法國三大銀行之一的興業銀行上周在與工會進行會議協商之後，據報預計周一宣布650個職位的裁減計畫，而下一波的裁員對象可能為零售業務部門。 興業銀行並未對媒體相關裁員報導提出回應。該銀行方於上周四公布，由於市場業務的好表現，該銀行第三季財報回歸獲利，結束了連兩季的虧損。 (時報資訊) #裁員 #法國 #裁減 #職位 #興業銀行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》全球新冠確診破5000萬大關 美國即將破千萬 09:082020/11/09 財經 建立ESG議合橋樑 落實永續金融 04:102020/11/09 財經要聞 《國際金融》拜登當選總統 道指期大漲逾300點 08:342020/11/09 財經 資策會牽線 助台廠接軌國際 04:102020/11/09 產業．科技 新聞分析－所得分配惡化 3萬美元無感 04:102020/11/09 財經要聞 人行：少數信託變高風險機構 04:102020/11/09 產業財經 汎思數據 提供金融科技創新服務 04:102020/11/09 投資理財 撥雲見日 16檔外資回流聚焦 04:102020/11/09 證券．權證 台灣實習生：我在小米做營運 04:102020/11/09 兩岸藝文 Buffet天王改裝變身 十二廚首見自動生啤機 09:412020/11/09 生活 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登當選美國總統 台股5族群 各領風騷 - 財經要聞 - 工商時報 老美開槍前 華為搶囤晶片 竟讓蘋果也中彈 - 財經 謝金河驚呼螞蟻案不單純 再爆超猛假設陰謀論 - 財經 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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