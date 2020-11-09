據法國商業報紙回聲報(Les Echos)周日報導指出，法國興業銀行(Societe Generale)計畫裁減650個職位，主要在其投資銀行部門進行裁員。

法國三大銀行之一的興業銀行上周在與工會進行會議協商之後，據報預計周一宣布650個職位的裁減計畫，而下一波的裁員對象可能為零售業務部門。

興業銀行並未對媒體相關裁員報導提出回應。該銀行方於上周四公布，由於市場業務的好表現，該銀行第三季財報回歸獲利，結束了連兩季的虧損。

(時報資訊)