微控制器(MCU)廠應廣(6716)累計前三季每股已經賺進3.78元，超越去年全年表現，董事長唐燦弼預估，目前的業務訂單持續踴躍，今年第四季的成長仍會是持續彈升，惟晶圓產能緊張恐是最大變數。

應廣累計第三季合併營收4.9億元，年增加42.16%，繳出亮麗的成長表現，累計稅前淨利來到9429.1萬元，每股稅後盈餘達到3.78元，累計至前三季獲利已超越去年全年表現。

由於疫情持續擴展的趨勢，提升泛健康用品需求，以及遠端辦公持續擴大，雲端伺服器、NB的需求；加上5G基礎建設強勁、藍牙無線耳機等，再加上客戶提高備貨等因素，是造就這波成長的主要動能。

應廣第三季營收仍持續第二季的動能，累計前三季營業淨利為9621.1萬元，持續高成長的表現，較去年同期成長112%，累計前9月營收較去年同期成長42.98%。

董事長唐燦弼表示，目前的業務訂單持續踴躍，今年第四季的成長仍會是持續彈升，惟因8吋晶圓廠已然滿載，雖然晶圓廠盡力支援客戶，但生產交期拉長、產能不足，晶圓代工價格調漲等因素，將有影響各家對於產能取得的狀況，勢必是影響今年第四季成長空間及獲利的變數；法人也樂觀預估，應廣全年營收可望挑戰新高紀錄。

(時報資訊)