芯測(6786)公布10月營收，單月營收為497.4萬元，月增加13.82%、年增加278.83%，累計前10月營收相較去年成長285.12%，續創新高；成長主因為芯測佈局之生態圈持續擴大，一年來合約數增加30%，帶動營收成長。

HPC(高效能運算)是台積電銷售佔比中僅次於智慧型手機之第二大技術平台，近期曝光度高之應用領域，包括機器學習、深度學習、人臉辨識、無人駕駛等，皆需要HPC晶片。根據知名研調單位預估，HPC市場規模將於2022年成長至400億美元以上，由於HPC需處理較複雜演算法，其中為儲存執行演算法之程式，記憶體容量需伴隨提升，因此記憶體的重要性持續提升。一顆HPC的SoC(系統單晶片)，記憶體佔比將高於80%，遠高於邏輯IC之面積，因此記憶體之良率及控制將顯著影響整顆SOC之競爭力，因此客戶對芯測之記憶體測試、修復之需求與日俱增。

由於建構EDA工具與IP需不斷藉由經驗堆疊，擴大競爭門檻，芯測已建構全球唯一之記憶體測試及修復之生態系，成員包括IC設計公司、設計服務公司、晶圓代工廠、記憶體IP供應商、封測業者及大專院校。藉由與IC設計公司等之協同合作及使用回饋，芯測可更快速調整、開發，並提供更客製化之完整解決方案，設計服務公司亦可以透過芯測的EDA工具及IP，加速所有夥伴在設計、製造上的速度，在此合作關係下，所有生態圈內之成員皆能受惠。以最近義隆(2458)導入的芯測EZ-BIST便捷版記憶體測試電路開發工具(EDA)為例；經實測可大幅縮短記憶體測試電路開發時程約95％。

整體而言，芯測將受惠於HPC蓬勃發展趨勢，並藉由不斷擴大之生態圈，提供客戶最快速、最完整及最佳成本效益解決方案。從HPC、EDA等市場成長趨勢以及芯測技術優勢來看，公司8月起已開始損益兩平，後續營運成長可期。

(時報資訊)