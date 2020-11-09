台北喜來登大飯店十二廚斥資千萬改裝，首度將「自動販賣機」與「自動生啤機」搬進自助餐廳，從日本引進的英倫電話亭造型飲品販賣機，於午晚餐時段用餐的賓客可獲得專屬代幣，投入即可擁有可供外帶的季節限定飲品「楊枝甘露」。更重金引進全台獨家的日本ASAHI自動生啤酒機，全自動盛裝功能只需將杯子置於架上，按下按鈕後即流瀉出新鮮生啤酒與細緻泡沫，清爽順口沁入心脾。

十二廚深耕自助餐飲市場超過15年獨有一席之地，挑高中庭的玻璃天幕設計與新鮮多元的美食料理，在不少賓客心中享負「Buffet天王」美譽，改裝後將自助餐檯重新劃分為5大開放式美食料理區，分別為熱食料理區、中島冷菜區、和食海鮮區、甜點區及飲品區，更集結寒舍集團旗下數間資深食力的餐廳《盛宴》料理，精彩展演各國美饌打造耳目一新的感官享受。

熱食料理區主打西餐中主菜搭配「Side Dish邊菜」概念，「義式漁夫鍋」可選擇另外加配波士頓龍蝦、淡菜、透抽、魚片等，「米蘭燉羊膝」配搭奶油玉米、甜椒洋蔥，「爐烤肋眼牛排」則選以Prime等級美國牛肉，自由佐配松露薯條、炸和牛肉餅等炸物。亦有「日式壽喜燒」可現涮和牛或台灣豬、星洲黑椒蟹搭配炒粿條。更不容錯過用料澎派的「海鮮蒸氣檯」，螃蟹、淡菜、白蝦、蛤蜊等輪番溫熱上陣。中島冷菜區豎立著四台透明冷藏櫃供應各國開胃冷菜料理精采展演，義大利帕瑪生火腿、義式生牛肉、法國尼斯沙拉、中式涼拌菜—黃瓜海蜇絲、山東燒雞等揭開味蕾饗宴序幕。

以日式板前卡布里台形式呈現的和食海鮮區，每日自漁港引進現流漁貨由日本料理廚師生鮮片切，或製成海鮮冷菜、醃漬小菜、手卷、握壽司，如紹興冰釀蝦、和風小章魚、青檸醬拌蟹等。甜點區則特別設置現做甜點熱煎板，讓賓客甫踏入餐廳即被陣陣飄送而來熱甜點的香氣和絢麗繽紛的甜點誘引食慾，不論是風靡日本的「舒芙蕾厚鬆餅」、傳承經典的「法式可麗餅」，以及色彩繽紛的夢幻系甜點—彩虹乳酪蛋糕、手指泡芙，東南亞甜點—香蘭娘惹糕、椰香雪花糕等，讓賓客在排隊時已引頸期待。

「盛宴餐桌」靈感取自寒舍集團創辦人蔡辰洋所著《盛宴》一書，精選集團旗下膾炙人口的餐廳經典名菜，在十二廚餐檯上原味重現。請客樓的功夫小菜「醋溜脆雲耳」、米其林推薦逸品暖湯「砂鍋一品雞」以單盅方式提供每位賓客。SUKHOTHAI泰式餐廳中爽鮮開胃的「酸辣拌海鮮」與帶有碳燒香氣和泰南芬芳的「碳烤豬頸肉」。日本料理桃山的和風鮮味「花壽司」、「加州酪梨卷」。粵菜餐廳辰園的經典名菜「醬燒羊肩排」，與比薩屋細火慢煮的傳統燉鍋「米蘭燉羊膝」、La Farfalla的「義式漁夫鍋」等經典美饌用心呈現，喚醒新舊賓客記憶中的美味感動。

除了喚回經典的「盛宴餐桌」系列美饌外，應現代人對百匯美食的求新求變，十二廚本次亦推出以單點式品質為訴求的「特色美饌」。首推必嚐「手沖牛肉湯」，選用芸彰牧場以蔬果和牧草飼養，生產履歷認證，肉質不輸進口牛的現切台灣牛，淋上以牛骨和蔬果熬製的清澈高湯，隨著氤氳水汽飄散牛肉香氣。「炸和牛肉餅」選用油花飽滿的柔嫩和牛絞肉，加入鮮甜洋蔥、雞蛋、鮮奶及香料等，金黃酥脆的麵衣下藏著飽滿肉汁。入口即化的排隊美食「炙燒和牛握壽司」，豪邁使用和牛翼板肉炙烤至微微焦香，綴上黑松露讓人吮指回味。以精緻甜點聞名的十二廚，現作熱甜點總是讓人垂涎難忘，本次強打推出日本當紅「舒芙蕾厚鬆餅」，以低溫慢煎出鬆軟綿密的質地，隨意搭配水果丁、蜂蜜及鮮奶油，在口中幻化出絲滑甜美滋味。

(中時 )