新北市共規劃5條、總長45.29公里輕軌路線，2018年第1條「綠山線」已通車，第2條「藍海線」將於下週正式通車。高市府捷運工程局表示，高雄輕軌已延宕兩年，現在必須迎頭趕上，城市發展不容蹉跎。

高雄輕軌二階復工話題不斷，高雄市長陳其邁表示，輕軌二階最快將在這周宣布復工。市府也強調，輕軌一階沿線地產漲幅最大逾12％，輕軌二階成圓如同「金項練」，串起周遭生活圈。

捷運局指出，新北輕軌藍海線下週通車後，屆時已通車路線的總長達9.65公里、14個車站，已超越高雄輕軌已通車路段之8.7公里，安坑線也將於2021年通車，未來更持續規畫泰山、八里、深坑等路線，沿線的機關學校及企業更是積極爭取，沿線共服務24所學校，提供學校師生安全、便利、舒適的大眾運輸通勤工具。

高雄市不動產開發商業同業公會前理事長陳武聰表示，環狀輕軌成圓可串聯沿線生活圈，沿線及周邊地區房地產必然受惠成長，畢竟便捷的交通，將使商業行為更加活絡。

捷運局強調，市府團隊將信守承諾、宣布輕軌如期復工，追回先前延宕的2年，高雄沒有再被蹉跎的本錢。

(中時 )