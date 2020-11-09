美國總統川普至今拒絕承認敗選

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

美國總統川普已在追求連任上吃了敗仗，但他至今還不願認輸，周日甚至表示，無法理解為何會由新聞媒體來決定誰贏。

「從甚麼時候開始，輪到『濁流媒體』（Lamestream Media）來說下任總統是誰？」川普周日推文說，「近兩個星期來，我們都學了很多！」據《商業內幕》（Business Insider）網與《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，美國民主黨總統當選人拜登在關鍵決戰州賓州領先超過3萬票後，如美聯社、美國國家廣播公司新聞（NBC News），福斯新聞（Fox News）和《紐約時報》（The New York Times）紛紛宣布他勝選。

然而，就在11月3日大選後1天的一早，川普就自稱勝選。接著在上周六美國主流媒體宣布拜登獲勝前不久，他再度推文自稱獲勝。雖然計票仍持續進行，而拜登也進入當選人的過渡執政模式，但川普周日仍不斷怒推文，沒憑沒據地指控拜登「竊取了」這次大選。

而川普質疑媒體的推文，就在共和黨前總統小布希（George W. Bush）告訴他，這場大選的結果很「明確」，也以公正的方式進行，還有政壇盟友紐澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）說，要不就拿出證據，要不就繼續向前邁進後1個多小時發出。

儘管川普和旗下法律團隊準備興訟，並指控選舉舞弊，但在主流媒體宣布，拜登勝選後，發展已進入新階段，如今拜登已發表勝選演說，並在制定過渡計畫。

看來川普真的很煩，短短兩天內，他就打了兩場高爾夫。雖然報導說，第一夫人梅蘭妮亞已力勸另一半承認敗選，但她已明確表態，仍支持川普。「美國人民應該要有公平的選舉，每張合法——而不是非法的選票都該被計算，」梅蘭妮亞寫道，「我們必須以徹底的透明度來保護我們的民主。」

雖然川普推文抱怨媒體裁決大選結果，但事實上，從1880年代起，美國媒體就一直這麼做。雖然這過程參照了政治學者，統計專家和現場記者的推算，但也的確出過差錯。其中最為人所知的，就是1948時，明明是杜魯門獲勝，但《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）卻基於印刷時間壓力，沒等最後結果出爐，就以醒目的頭版頭條刊出，「杜威打敗杜魯門」（DEWEY DEFEATS TRUMAN）。而諷刺的是，後來杜魯門（Harry S. Truman）拿著報紙，與「假新聞」留影，大大消遣了該報一番。

(中時新聞網)