美國總統川普至今拒絕承認敗選

美國總統川普已在追求連任上吃了敗仗，但他至今還不願認輸，周日甚至表示，無法理解為何會由新聞媒體來決定誰贏。

「從甚麼時候開始，輪到『濁流媒體』（Lamestream Media）來說下任總統是誰？」川普周日推文說，「近兩個星期來，我們都學了很多！」據《商業內幕》（Business Insider）網與《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，美國民主黨總統當選人拜登在關鍵決戰州賓州領先超過3萬票後，如美聯社、美國國家廣播公司新聞（NBC News），福斯新聞（Fox News）和《紐約時報》（The New York Times）紛紛宣布他勝選。

然而，就在11月3日大選後1天的一早，川普就自稱勝選。接著在上周六美國主流媒體宣布拜登獲勝前不久，他再度推文自稱獲勝。雖然計票仍持續進行，而拜登也進入當選人的過渡執政模式，但川普周日仍不斷怒推文，沒憑沒據地指控拜登「竊取了」這次大選。

而川普質疑媒體的推文，就在共和黨前總統小布希（George W. Bush）告訴他，這場大選的結果很「明確」，也以公正的方式進行，還有政壇盟友紐澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）說，要不就拿出證據，要不就繼續向前邁進後1個多小時發出。

儘管川普和旗下法律團隊準備興訟，並指控選舉舞弊，但在主流媒體宣布，拜登勝選後，發展已進入新階段，如今拜登已發表勝選演說，並在制定過渡計畫。

看來川普真的很煩，短短兩天內，他就打了兩場高爾夫。雖然報導說，第一夫人梅蘭妮亞已力勸另一半承認敗選，但她已明確表態，仍支持川普。「美國人民應該要有公平的選舉，每張合法——而不是非法的選票都該被計算，」梅蘭妮亞寫道，「我們必須以徹底的透明度來保護我們的民主。」

雖然川普推文抱怨媒體裁決大選結果，但事實上，從1880年代起，美國媒體就一直這麼做。雖然這過程參照了政治學者，統計專家和現場記者的推算，但也的確出過差錯。其中最為人所知的，就是1948時，明明是杜魯門獲勝，但《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）卻基於印刷時間壓力，沒等最後結果出爐，就以醒目的頭版頭條刊出，「杜威打敗杜魯門」（DEWEY DEFEATS TRUMAN）。而諷刺的是，後來杜魯門（Harry S. Truman）拿著報紙，與「假新聞」留影，大大消遣了該報一番。

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文章來源：Trump is apparently confused as to why news outlets projected the election winner as he rails against the results
文章來源：'Since when did the Lamestream Media decide who the President is?' Trump doubles down on refusing to concede and Melania backs his claims of fraud - but Republicans start telling him to give up the fight

(中時新聞網)

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