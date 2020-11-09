合一(4743)旗下新藥各有進展，今日開盤站上300元，但隨即被壓在平盤下方整理。合一糖尿病足傷口新藥ON101台灣市場希望能拚在年底前通過審查，大陸規劃11月份提交NDA(新藥核准許可申請)，依法將是大陸「天然藥物1類新藥」且為全球首例，目前有4家國際大藥廠洽談授權銷售，十家以上藥企洽談代理或合作。

合一目前研發主力除了ON101外，另外，還有抗體新藥FB825、FB704。FB825有兩個適應症，包括異味性皮膚炎與過敏性氣喘，異位性皮膚炎新藥在美國進行二期臨床試驗，預計明年2月完成收案、8月完成臨床試驗解盲；過敏性氣喘新藥方面在台灣進行2A臨床試驗，目標今年底收案100例病患，明年完成試驗與解盲。

合一糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥ON101已完成三期臨床試驗重要療效分析，因ON101有多項功效性，美FDA暫時受理、擱置審查，合一備妥資料將會在下季提出申覆。

(時報資訊)