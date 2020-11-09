將來勢洶洶的新一波新冠肺炎疫情視為當務之急，美國總統當選人拜登周一將宣布成立一個由12名成員組成的疫情應對小組。

美國總統川普防疫不力，一直是拜登攻擊對方陣營的競選主軸。隨著入冬天氣轉冷，美國正面臨第三波疫情急速升高的挑戰，其單日新增病例數連續4天創下新高，上周六（11月6日）單日即有超過13萬1,420人遭到感染，使累計確診數飆升至約991萬人，即將突破千萬大關。白宮幕僚長梅道斯也在上周末確診。目前美國染疫死亡病例數已經達到約23.7萬人，全國單日染疫死亡病例數已連續第5日超過千人。

美國各大新聞網上周六預測拜登確定將拿下賓州，使其選舉人票超過當選總統所需的270張門檻。拜登已經在周六發表勝選演說，但現任總統川普尚未承認敗選，並宣布周一起展開法律戰，為自已討公道。

拜登一旦於明年1月就職後，其成立的防疫小組將負責制定遏阻該疫病的計畫。兩名消息人士透露，該小組將由三名共同主席領軍，分別為前衛生局局長Vivek Murthy、前食品藥物管理局局長David Kessler，以及耶魯大學的Marcella Nunez-Smith博士。在上周六發表的勝選演說中，拜登承諾他將不遺餘力扭轉這場大流行病。

拜登與副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）本周將展開忙碌的行程，料將進行各方面的政權交接準備。拜登政府將於明年1月20日就職。拜登的過渡團隊周日將啟用一個名為「BuildBackBetter.com」新網站，以及一個名為@transition46的社群媒體帳號，為大眾提供移交政權的資訊。

(時報資訊)