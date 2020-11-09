全球最大對沖(避免)基金橋水(Bridgewater)創辦人達利歐(Ray Dario)是近年最熱切擁抱中國市場投資巨頭之一，日前阿里巴巴旗下、支付寶母公司螞蟻集團IPO(首次公開募股)被中國監管單位喊停，外媒認為是達利歐噩夢，「中國監管者不能選擇何時與多大力道來監管，投資人也面臨隨時被監管風險」，但他回嗆，美國就是管不嚴才引發2008年全球金融危機。

達利歐今年已多次預測，中美對抗對大陸是短空長多，時間站在中國這邊，他還強調無論從資產分配多元化或短期收益角度來看，全球投資者都應在中國配置顯著的比例。在被美國媒體諷刺後，他投書表示該單位錯誤揣測其對螞蟻IPO暫緩看法。

他分析中國監管機構對螞蟻出手原因：「螞蟻正在做可能對貨幣和中國信貸風險、機會產生重大影響的革命性嘗試，監管機構只是試圖找出最好方法並選擇謹慎對待。據我了解，這些監管機構此次反應主要由於事件進展比他們預期還快，才導致此事發生。」

接著他反諷了美國體制並認為螞蟻案對中國市場影響不大，「所有國家和地區都會面臨監管過嚴或不夠嚴的風險。例如，我們(美國)的監管機構對金融過渡過程不夠嚴格，導致2008年全球金融危機(註：因美國次級房屋信貸違約劇增造成)。因此我可以保證，中國監管機構暫停馬雲的IPO並非是我最大夢靨，於此同時，我也不認為這會對中國及其市場的發展造成顯著影響。」

(中時新聞網)