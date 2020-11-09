新竹縣一名黃姓男子，3年前在租屋處輕生，致陳姓房東的房子貶值369萬元，憤而訴請建商、管理公司及黃男的19歲兒子，須連帶賠償300萬元。新竹地院認為，建商與管理公無需負責，但黃男的兒子須在繼承父親遺產範圍內，給付陳男300萬元，可上訴。

據了解，陳男2017年6月間，以1600多萬元在新竹買了一棟全新豪華別墅，後來交由租賃管理公司，以月租6500元將房子租給37歲黃男，豈料黃男卻在2018年12月間被發現在屋內輕生，導致房價貶損369萬7116元，氣得向建商、租賃公司及黃男兒子連帶賠償300萬元。

據《自由時報》報導，黃男的兒子年僅19歲，父親身故後已花了5、60萬元喪葬費，僅繼承2萬1千元存款及1輛機車，實在無力負擔陳男請求。

新竹地院認為，黃男以背於善良風俗方式，致使陳男利益受到損害，應負侵權賠償責任，死亡後應由繼承人在遺產範圍內負賠償責任，判黃男兒應給付陳男300萬元。

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