北市「保護傘」餐廳，上月遭人潑灑雞屎等穢物，警方10小時內迅速逮捕潑糞的25歲男子莫凡，莫坦承收1萬5000元走路工犯案，專案小組17日晚再逮獲幕後主嫌李昭信、李昭慶、江啟榮3嫌，檢警查出，是大陸人士出6萬元，要讓保護傘在台經營不下去，透過陳姓中間人給李嫌3人3萬元，一半給莫嫌潑糞，4嫌訊後全遭收押。台北地檢署經22天偵辦後，今依恐嚇、毀損、公然侮辱和傷害等罪嫌起訴4嫌。檢方另通緝陳男，繼續追查大陸金主身分。

保護傘餐廳10月16日中午遭身穿黑色帽T、戴口罩男子，持塑膠水桶朝櫃台及開放式廚房潑灑雞屎等穢物，一名女員工全身遭到波及，黑衣男隨後迅速朝溫州街巷弄奔跑逃逸。

警方調閱監視器畫面，發現黑衣男從汐止搭計程車到餐廳附近，犯案後在巷弄脫掉帽T、剩下襯衫，企圖變裝躲避查緝，再搭計程車回汐止。警方在汐止展開地毯式訪查，查出黑衣男是25歲莫男，立刻上門查緝。

曾任101大樓保全的莫嫌無幫派背景，今年初離職後便無業，與父母、女友同住汐止家中，他一見到警方就坦承犯案，昨日凌晨由警方帶往案發現場模擬做案過程及動線，並在附近巷弄找到被他丟棄的水桶、黑色帽T則被莫嫌丟到住家附近的基隆河中。

莫嫌一度辯稱，是因前一天到該餐廳用餐後腸胃感到不適，才到傳統市場蒐集雞屎、內臟等穢物，再到餐廳潑灑報復，警方直斥「鬼扯」，最後才坦承，是江姓高中同學找他，表示友人李姓表兄弟願出1萬5「警告」該餐廳，他因缺錢便接下委託，不清楚對方動機。

專案小組將江嫌、李嫌等3人逮捕到案後，3嫌供稱是有大陸人士與店家有糾紛，給3萬元潑糞報復。但由於大陸人士身分不明，檢警仍在追查中。

(中時 )