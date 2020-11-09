美總統大選結果出爐，市場不確定因素消散，台股9日上演慶祝行情，指數大漲百點飛躍「萬三」大關，且因恐慌情緒降溫，富邦VIX ETF（00677U）盤中跳水下跌逾9％，盤中一度跌破4元整數關卡，創近9個月來新低。

受市場避險情緒消退影響，空方勢力大舉撤出，富邦VIX湧現調節賣壓，9日開盤跳空大跌9.23％，最低來到3.97元，為3月新冠疫情大爆發以來新低，盤中成交量接近16萬張。

值得注意的是，外資近3個交易日一路減碼富邦VIX，合計減持逾8.6萬張，持股占比由5％降低至2.85％，法人研判，富邦VIX 9日跳水，應該也與外資大舉減碼有關。

凱基投顧指出，根據過去3個多月來的整理經驗顯示，外資在13,000點附近由買轉賣，才會導致大盤開始回檔，近日大盤再度來到13,000點附近，外資卻仍持續買超，扭轉先前慣性，帶動本波漲勢突破7月28日所創下的歷史高點13,031點，在確認波段漲勢結束之前，建議投資人可積極擇股偏多價差操作。

群益投顧表示，回顧近十次美大選後股市3個月上漲機率高達8成，有利多方表態，預期隨著美大選落幕，台股將回歸基本面考量。此外，美國國會將通過新紓困方案，維繫市場偏多動能。

(工商 )