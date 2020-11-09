新北歡樂耶誕城將在本周五（13日）熱鬧開城，往年因造訪人潮踴躍又被戲稱為「新北塞車城」，是不少當地人心中夢靨；新北市交通局為紓緩塞車窘境，位於板橋火車站旁的特專三機車停車場，開城期間僅提供取票幣出場，暫停使用悠遊卡，盼能加快離場速度，交通局也呼籲民眾多搭乘大眾運輸，省時又方便。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，新北歡樂耶誕城今年邁入第10年，為期52天史上最久，今年首次和迪士尼公司合作，以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，耶誕城將充滿迪士尼元素，燈區會從市民廣場延跨過萬坪公園延伸到府中商圈，吸引人數將再創新高。

陳明湖指出，鄰近市民廣場的特專三機車停車場計有2365格機車停車位，24小時營業，為維持停車場進出場秩序，避免排隊入場占用道路並加快離場速度，特專三停車場於歡樂耶誕城活動期間（11月13日至明年1月3日）僅提供取票幣進出場，暫停使用悠遊卡。

同時，活動期間每周六、日自上午6時至夜間12時止，改以入口處人工現金收費（每次10元），並開立發票；離場時即不需再到自動繳費機繳費，可逕自離場；其他時段則取票幣進場，離場前至管理室或自動繳費機繳費；交通局也呼籲民眾多多利用公車、捷運等大眾運輸，省時又方便。

(中時 )