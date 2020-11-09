一名台中人妻在網路上痛訴，丈夫關心遊戲比關心她多，每天下班回家後只會玩電動，就連她開刀住院，丈夫探訪一下說「傷勢還好，醫院不能玩遊戲」就回家，兩人已3年沒有性生活，每次她提出要求，丈夫都說很累，然後轉身繼續玩手機遊戲，她怒批「雖然婚前就知道你很宅，但沒想到宅成這樣，是不是有病？」

該妻子在臉書「靠北婚姻2.0」透露，丈夫婚後再也沒有陪她出去玩過，逛街、吃飯及談心等甜蜜舉動，在婚後一切都沒有了，就連晚上誘惑丈夫，他也屢次以「我很累」拒絕，並轉頭玩手機，連平日下班回家也都在與朋友玩PS4、switch，完全不關心她。

有次該人妻開刀住院，結果丈夫只來醫院看一眼說「沒事就好」就走了，她問丈夫「你幹嘛不陪我，我住院欸！」沒想到得到回應「妳傷勢還好啊，而且這邊不太能玩遊戲」，丈夫說完即回家玩電動，讓她氣憤地說，雖然婚前就知道丈夫很宅，「但我沒想到你宅成這樣，是不是有病？」

妻子痛訴丈夫熱衷電玩遊戲，就連她邀約一起看電影也遭拒絕。（圖／翻攝自臉書 靠北婚姻2.0）

該人妻近日邀請丈夫看電影《鬼滅之刃》仍遭拒絕，她難過地詢問「陪我好不好？我們婚後感情變淡了你知道嗎？你不覺得需要兩人獨處的時間嗎？」沒想到丈夫仍覺得她在鬧事，就連她開玩笑說要去找其他男人，丈夫也回「去啊，又再鬧」讓她無奈且憤怒。許多網友也紛紛留言，「沒小孩就趕快離婚！萬一有小孩你會更慘還走不開」、「放生他，你會有更美好的未來」。

(中時新聞網)