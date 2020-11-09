全球自行車搶購熱潮方興未艾，加上電動自行車在歐美市場持續熱銷，巨大（9921）前三季大賺9.69元、桂盟（5306）也賺了8.46元，獲利分別激增3至4成，且均超過去年全年的獲利；預料本周將公布財報的美利達（9914），獲利表現同樣亮眼！

股價都在「200元俱樂部」的自行車三雄－巨大、美利達、桂盟，在前三季獲利大超車下，預期2020年都可大賺一個股本以上的獲利，締造歷史獲利新高！

三雄在獲利超車加持下，9日早盤價量齊揚、股價狂奔！其中，巨大最高衝上299元的波段新高價、大漲了17元，漲幅達6％；美利達最高站上289元、上漲了14元，漲幅達5％；桂盟衝上235元的波段新高，漲幅逾4％！

巨大搭上全球自行車搶購熱潮，加上電動自行車在歐美熱銷，推升巨大第三季合併營收194.7億元、年增14.6％，強勁需求帶動產能利用率提升，抵銷匯率不利因素，單季營業毛利率23.8％，帶動集團獲利大幅成長，EPS達3.95元，年成長45％、獲利創單季歷史新高。累計前三季合併營收524.9億元，年增10.1％，稅後淨利36.3億元，年增32.4％，EPS高達9.69元！

此外，桂盟第三季EPS 3.7元、年增70％，再創單季歷史新高；前三季賺進8.46元、年增40％，同樣賺贏2019全年獲利！

(工商 )