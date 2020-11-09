聯詠(3034)法說報喜，第四季營運續旺，動能比傳統季節性更強，加上目前美國總統似乎花落拜登，市場分析，將會紓解美國與華為的緊張氣氛，有利於華為相關概念股，今股價反映營運利多，衝高大漲，漲幅逾9%，距離漲停價300元僅剩臨門一腳。

以聯詠第四季財報來說，若以匯率28.8元計算，合併營收預計介於218~225億元之間，相較第三季衰退1%到成長2.2%，毛利率預計介於33%~36%之間，營業利益率預計介於17.5%~20.5%之間。

美國總統大選結果目前看來由拜登出線，市場認為，這將有助於舒緩美國、華為的緊張關係，因為聯詠為華為概念股，其大客戶京東方主要出貨華為面板，因此，一旦美國未來對華為鬆綁，則有利於相關概念股未來幾年的營運表現。

有鑑於新冠肺炎持續延燒，宅經濟、遠端需求等會持續發酵，至少延伸到明年第一季，加上大陸雙十一、歐美感恩節、聖誕節一路延續到跨年，都會帶動一波節日需求，聯詠對於第四季營運相當樂觀，副董事長王守仁就說，目前看到第四季動能比傳統季節性更強。

面對晶圓產廠緊張，聯詠面對成本上漲，會和客戶端進行溝通，適度反映成本，封測部分，目前有部分確實也有漲價出現，聯詠也持續和客戶做溝通調整，聯詠預計晶圓產能的緊張至少到上半年都會持續。

(時報資訊)