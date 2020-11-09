連鎖餐飲集團王品(2727)受惠兩岸事業群同步強勁復甦，2020年第三季每股盈餘（EPS）衝上3.6元、創近6年半高點，帶動前三季營運轉虧為盈、每股盈餘2.52元。績優題材激勵今（9）日股價開盤直接跳空攻鎖漲停價85.4元，創去年6月中以來近17月高點。

王品公布第三季合併營收44.59億元，季增27.99％、年增6.03％，改寫歷史次高。毛利率48％、營益率8.95％，分創3年半、近6年半高點。歸屬母公司稅後淨利衝上2.73億元，季增達3.23倍、年增近1.12倍，每股盈餘達3.6元，雙創近6年半高點。

其中，台灣事業群營收29.04億元，季增達35.27％、年增達12.74％，營益率9.83％，優於第二季6.63％及去年同期6.91％。中國大陸事業群營收15.54億元，季增達45.75％、年減3.81％，營益率達7.3％，遠優於第二季1.56％及去年同期負0.24％。

累計王品前三季合併營收109.06億元、年減12.27％，為近8年同期低點。毛利率自44.88％升至45.12％，惟營益率自4.08％降至2.75％。歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年減36.65％，每股盈餘2.52元，雖續處同期新低，但已較上半年每股虧損1.12元大幅轉盈。

其中，台灣事業群營收77.18億元、年增3.47％，營益率6.7％、優於去年同期5.7％，以逐季成長佳績擺脫疫情陰霾。中國大陸事業群則受疫情影響，營收31.87億元、年減35.88％，營益率負6.82％，較去年同期1.65％轉虧。

王品表示，第三季營運強彈，主因台灣事業群受惠暑期聚餐效應及節慶檔期帶動消費意願，配合行銷活動助攻奏效。中國大陸事業群隨著疫情逐漸平穩，消費者傾向選擇到信賴感強的品牌用餐，使王品恢復速度領先同業，西堤單月營收更創進軍15年以來新高。

展望後市，王品順應市場喜好開發新商模、加速品牌轉型，其中「石二鍋」以升級版店型「石二鍋FRESH」插旗士林商圈，「聚」2店轉型增設野菜、甜點自助吧後營運績效亮麗。看準鍋物旺季到來，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」、「石二鍋」本季均將開出新店。

同時，王品持續研發新產品進軍各式館外通路，搶攻後疫情時代「宅經濟」商機，子公司萬鮮布局冷凍、常溫食品均繳出佳績，今年亦將加碼攜手超商雙雄及電商平台momo，新推通路限定年菜組合，多方衝刺營運成長動能。

(時報資訊)