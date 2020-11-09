為遏止新冠疫情不斷惡化，每日確診數持續在高位，葡萄牙總理柯斯達(Antonio Costa)周日宣布，葡萄牙從周一開始在部分地區實施夜間宵禁以及周末的防疫措施。

葡萄牙全國308個城市當中，包括里斯本等大城市的121個城市周一起將實施夜間宵禁，進入為期15天的緊急狀態，宵禁時間為每日晚上11點到隔天清晨5點。

葡萄牙總理指出，121個城市涵蓋全國人口的七成，在周六和周日的周末，民眾從下午1點到清晨5點的時間被要求不得離開住家。一些商業據點將在該時段關閉，餐廳僅允許外帶服務。科斯達補充，這些周末的措施無可避免將衝擊商業。

據葡萄牙法律，緊急狀態可無限地延期，例如在三月實施的緊急狀態即持續了六周。

葡萄牙人口僅千萬人，在上周六新增6640名新冠確診數，為破紀錄的人數，累計17.3萬人確診以及2848人死亡。

另外義大利衛生單位周日指出，該國周六新報確診數有下降，但仍達3萬2626人，單日死亡人數從425人降至331人。

北部的富人區包括金融重鎮米蘭的倫巴地(Lombardy)行政區仍為最嚴重衝擊的紅色區域，周日新報6318名確診數，降至萬人以下。鄰近的以杜林(Torino)為首府的皮埃蒙特(Piedmont)行政區為第二嚴重區域。

(時報資訊)