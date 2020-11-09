美國費城半導體指數持續大漲創新高，台積電ADR收漲1.08%在歷史高檔；台積電(2330)今日隨美股持續開高，跳漲5.5元至458元。延續上周連五天上漲的態勢，外資連續4天共買超40742張。上周外資重新做多台股，單周對台積電反手買超達38437張。

台積電美國存託憑證(ADR)收91.41美元，漲0.98美元，漲幅1.08%，換算每股約為新台幣527.91元。台積電上周五收高在452.5元，外資單日再買超15508張。

隨著美股上周反攻，台積電ADR連續上攻，台積電股價上周連續五天上漲。今日開高走高，盤中漲7.5元至460元，市值近12兆元，來到11.92兆元。

蘋果公司(Apple)宣布，將於台北時間11月11日凌晨2時舉辦線上特別活動，外界預期將發表搭載蘋果自製處理器的Apple Silicon Mac筆記型電腦，可能由台積電獨家代工處理器。

受惠蘋果第4季新品齊發，台積電第4季營運展望仍樂觀，明天下午即將公布10月營收，預計將仍在千億元之上高檔。台積電在上季法說會指出，第4季在智慧型手機帶動下，預期單季營收再創新高，估在124億至127億美元，以中間值125.5億美元計，將季增3.4%，預期全年營收將成長3成並再創新高。

(時報資訊)