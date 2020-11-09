一位擔任油漆工作40幾年的70歲男子，在與孫子拉扯玩耍時不慎摔倒，右手竟無法抬舉，離奇地造成肩關節的旋轉肌袖嚴重斷裂，並與肱骨脫離，澄清醫院骨科醫師王稚暉表示，縫合手術不難，難在手術後的肌肉訓練，如果復健不當，極可能造成五十肩疼痛或再次斷裂的二次傷害。

這位高齡患者發現自己右手完全無法抬舉後，當時肩膀僅微弱疼痛，曾到骨科診所求醫，經X光檢查未發現有骨折現象，認為是摔倒拐到筋肉，休息幾天就會恢復正常，幾天後依然無法抬舉才到澄清醫院求醫。

王稚暉表示，經核磁共振檢查發現該患者的肩關節旋轉肌袖嚴重斷裂，寬達約4.5公分，一端已往身體方向退縮，與肱骨脫離，才造成整隻右臂無法抬舉，經微創肩關節鏡手術，縫合斷裂的旋轉肌袖，並在肱骨打上帶縫線錨釘，用縫線將脫離的旋轉肌袖拉綁住肱骨，才完成這複雜的手術，手術後僅留下四個小小的傷口。

他解釋旋轉肌袖，其實是一層膜狀的結構，覆蓋在肩關節上，負責肩關節的旋轉，因形狀像袖口一樣，所以叫做旋轉肌袖（Rotator cuff）。王稚暉提醒，旋轉肌袖斷裂的原因，已知如老化、發炎、車禍創傷、運動傷害、工作性質(負重出力、重複動作、舉手過肩)等，都可能和旋轉肌袖斷裂有關。

該患者一直無法理解僅僅與孫子拉扯玩耍，輕輕摔倒又用手掌撐地，為何會造成手臂上端的旋轉肌袖完全斷裂。王稚暉推論，該患者從事油漆工作長達四十多年，反覆使用右手臂，日積月累已造成旋轉肌袖病變，使旋轉肌袖不但會彈性鬆弛更被油質取代，如果再遇到外力衝擊就很容易斷裂。

兼任該醫院運動醫學中心主任的王稚暉指出，該患者的術後復健才是兩難，如果長期肩關節不動，恐會使肩關節囊沾粘，導致冰凍肩(即俗稱五十肩)，以致許多人接受肩關節手術後活動度不佳，或更是疼痛；如果做了不當的抬動，又擔心造成縫合處再次斷裂。

物理治療師吳佳儒表示，運用運動醫學中心引進挪威的紅繩懸吊運動訓練設備，以精準的角度進行多方向的關節活動度及肌肉力量的訓練，患者每週一次訓練50分鐘，6個月後，該患者的右手臂已可完全抬舉，連往背後彎曲也不成問題。

70歲油漆工人，在與孫子拉扯玩耍時不慎摔倒，右手離奇地造成肩關節的旋轉肌袖嚴重斷裂，並與肱骨脫離，黃圈處為旋轉肌袖斷裂達4.5公分。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）。

(中時 )