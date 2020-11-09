看來湖人「小皇帝」詹姆斯不會放過任何繼續狂酸川普機會！詹皇9日續在IG限時動態，貼出川普在演說時的照片，更寫上，「LUUUOOOOOOOOZZZZZEEEEERRRRR(失敗者)」，以及一個大拇指往下的鄙視表情符號，更大讚美國史上首位女性副總統賀錦麗。

詹姆斯這段讓外界看得滿頭霧水的文字，其實就是模仿金凱瑞當年在電影「王牌威龍」當中嘲笑對方的招牌口吻，畢竟就算拜登都已發表當選美國總統感言，川普到現在仍不肯接受敗選事實，詹皇當然要抓緊機會繼續狂酸川普有夠沒品。

接著詹姆斯貼出一張左邊貼滿美國歷屆副總統的照片，右邊則是賀錦麗自信站立模樣，詹皇寫著，「在男人堆內屹立的副總統夫人！」代表他有多支持這位擁有非裔美籍血統的女性副總統，甚至他還放上拜登與賀錦麗握手歡喜慶祝的合照。

在酸完川普之後，詹姆斯也幫自己兒子布朗尼好好宣傳，他貼出自己跟布朗尼合照，以及當年騎士隊友華格納的父子合照，代表兩人的兒子如今都有機會跟父親一樣挑戰NBA這個大舞台了，讓他不禁感概寫著，「這真的太瘋狂了，哇！」

(中時 )